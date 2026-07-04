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رئیس فرهنگستان علوم با تشریح نقش «آقای شهید ایران» در پیشرفت علمی کشور، گفت: ایشان معمار جریان علم و فناوری جمهوری اسلامی بود و با حمایت مستمر از دانشگاهها، نخبگان و فناوریهای راهبردی، ایران را به یکی از کشورهای اثرگذار در تولید علم جهان تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بدرقه، محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، در گفتوگو با شبکه خبر با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی «آقای شهید ایران»، اظهار کرد: ایشان از سالهای پیش از انقلاب ارتباطی نزدیک، صمیمی و مستمر با دانشگاهیان و دانشجویان داشت و با منطق، اخلاق، استدلال و گفتوگوی اقناعی، نسل جوان را با آرمانهای انقلاب همراه میکرد.
وی افزود: توجه به دانشگاه و نخبگان در منظومه فکری «آقای شهید ایران» یک موضوع مقطعی یا تشریفاتی نبود، بلکه ایشان بهصورت مستمر با استادان، دانشجویان، نخبگان، برگزیدگان المپیادها و رتبههای برتر کنکور دیدار میکرد و مسائل علمی کشور را بهطور مستقیم پیگیری میکرد.
رئیس فرهنگستان علوم با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغههای «آقای شهید ایران» استقلال علمی کشور بود، گفت: ایشان معتقد بود دانشگاه در ایران پیش از انقلاب بر پایه وابستگی شکل گرفته بود، اما پس از انقلاب باید به دانشگاهی مستقل، مردمپایه و در خدمت پیشرفت کشور تبدیل شود.
مخبر دزفولی با اشاره به دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی تصریح کرد: در ابتدای انقلاب، سهم ایران از تولید علم جهان بسیار ناچیز بود، اما امروز بیش از دو درصد تولید علم دنیا متعلق به دانشمندان ایرانی است و مقالات پژوهشگران کشور نیز از بالاترین میزان استناد در سطح بینالمللی برخوردار است.
وی ادامه داد: در سالهای نخست انقلاب تعداد دانشگاههای جامع کشور محدود بود، اما امروز صدها دانشگاه و مرکز آموزش عالی در کشور فعال هستند و میلیونها دانشجو در رشتههای مختلف تحصیل میکنند که این توسعه، نتیجه نگاه راهبردی به علم و آموزش عالی است.
رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر اینکه «آقای شهید ایران» معمار جریان علم و فناوری کشور بود، اظهار کرد: ایشان از ابتدای انقلاب، چه در مسئولیتهای اجرایی و چه در جایگاه رهبری، شخصاً روند پیشرفت علمی کشور را دنبال میکرد و حمایت از دانشگاهها و مراکز علمی را یک راهبرد اساسی میدانست.
وی با اشاره به حمایت «آقای شهید ایران» از شرکتهای دانشبنیان گفت: ایشان همواره بر تبدیل دانش به فناوری، تجاریسازی دستاوردهای علمی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید داشت و معتقد بود پیشرفت علمی زمانی کامل میشود که در خدمت حل مسائل کشور و ارتقای زندگی مردم قرار گیرد.
مخبر دزفولی همچنین به اهتمام ویژه «آقای شهید ایران» نسبت به فناوریهای نوین اشاره کرد و افزود: نانوفناوری، زیستفناوری، فناوری اطلاعات، علوم شناختی، فناوری فضایی، سلولهای بنیادی و فناوری هستهای از جمله حوزههایی بود که ایشان بهطور مستمر روند پیشرفت آنها را رصد و پیگیری میکرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از فناوریهای پیشرفته از جمله نانو، بیوتکنولوژی، تولید واکسن، فناوری فضایی، سلولهای بنیادی و فناوری هستهای در زمره کشورهای پیشرو قرار دارد و این موفقیتها نتیجه حمایتهای مستمر از جامعه علمی کشور است.
رئیس فرهنگستان علوم با بیان اینکه فشارها و تحریمهای دشمنان نتوانسته مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کند، گفت: دشمنان با ترور دانشمندان و اعمال محدودیتها تلاش کردند حرکت علمی کشور را متوقف کنند، اما دانش بومی و سرمایه انسانی ایران متوقفشدنی نیست و هر شهید، زمینهساز پرورش نسل جدیدی از دانشمندان خواهد شد.
مخبر دزفولی در پایان تأکید کرد: حمایت از علم و فناوری یک راهبرد ثابت جمهوری اسلامی بوده و این مسیر با هدایت رهبر جدید انقلاب نیز با قدرت ادامه خواهد یافت و پیشرفت علمی کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت.