برنامه‌ های امدادی هلال احمر خراسان رضوی علاوه بر روز تشییع رهبر شهید انقلاب، بلکه در روزهای پس از مراسم تا زمان پایان بازگشت زائران و رفع کامل محدودیت‌ های ترددی در جاده‌ ها ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگترین طرح امدادرسانی در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید و روزهای پس از آن عملیاتی شد، گفت: در این طرح با استقرار هزاران امدادگر، برپایی صدها ایستگاه امدادی و بهره‌ گیری از تجهیزات هوایی و زمینی تمامی محورهای مواصلاتی و کانون‌ های تجمعی در استان پوشش داده می شود.

سید علی منیری با اعلام جزئیات این عملیات گسترده اظهار کرد: برنامه‌ های امدادی ما نه تنها روز تشییع بلکه روزهای پس از مراسم و تا زمان پایان بازگشت زائران در هفته آینده و تا رفع کامل محدودیت‌ های ترددی در جاده‌ ها و مسیرهای اصلی استان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و امنیت جاده‌ ای در آستانه این مراسم بزرگ گفت: در این راستا محورهای مواصلاتی استان را به سه منطقه عملیاتی تقسیم کرده‌ ایم. محدوده نخست ۵۰ کیلومتر ورودی مشهد از سمت اتوبان باغچه و جاده قوچان، در منطقه دوم ۸۰ کیلومتر مسیر تا نیشابور و تربت حیدریه و در منطقه سوم هم محورهای نیشابور-داورزن و تربت حیدریه-بجستان و گناباد را پوشش می دهیم.

وی ادامه داد: در این مسیرها ۱۱۲ ایستگاه ثابت، موقت و سیار با نزدیک به سه هزار امدادگر به‌صورت شبانه‌ روزی مستقر و فعال شده‌ اند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی با تشریح طرح امداد در محل و روز برگزاری مراسم افزود: در کانون‌ های تجمعی و مسیر اصلی تشییع ۳۵۰ ایستگاه امدادی با تیم‌ های ۱۰ نفره مستقر شده‌ اند تا با سرعت بالا در واکنش به موارد اضطراری عمل کنند.

منیری گفت: در این بخش با همکاری بسیج جامعه پزشکی، دانشجویان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی حدود پنج هزار نفر در بخش‌ های مختلف به کار گرفته شده‌ اند. وظیفه اصلی تیم‌ های ما در این بخش ایفای نقش کمیته امداد و نجات، رهاسازی مصدومان و تحویل سریع آن‌ ها به تیم‌های درمان و اورژانس است.

وی با اشاره به حجم بالای تجهیزات کمکی از سایر استان‌های کشور گفت: این طرح تنها مختص خراسان رضوی نیست و استان‌ های همجوار شامل: خراسان شمالی و جنوبی و کرمان در برنامه عملیاتی با اعزام نیرو با ما همکاری می‌ کنند.

منیری افزود: همچنین سایر استان‌ های کشور در بخش تجهیزات؛ کمک‌ های بی‌ دریغی ارائه کرده‌ اند که از جمله آن‌ ها می‌ توان به افزودن ۱۱۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان استان، چهار فروند بالگرد، خودروهای ارتباطات و تعداد زیادی موتورسوار امدادگر اشاره کرد.