به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نمایشگاه کوچه‌های بی‌پلاک با بازآفرینی وقایع تاریخ اسلام، عاشورا و مفاهیم ایثار، مقاومت و انتظار به همت کمیته مرکزی خادم‌الشهدای کازرون ، میزبان علاقه‌مندان است.

این نمایشگاه با بازسازی نمادین وقایع تاریخ اسلام، از صدر اسلام، غدیر، سقیفه و واقعه عاشورا تا عصر ظهور، مفاهیم اعتقادی و تاریخی را در قالب فضایی هنری و روایت محور برای بازدیدکنندگان به تصویر می‌کشد.

امسال نمایشگاه کوچه‌های بی‌پلاک با بخش‌هایی جدید روایت خود را به حوادث معاصر پیوند زده است و با بازسازی نمادین بیت رهبری و فضایی الهام گرفته از مدرسه میناب، به نمایشگاه حال و هوایی دیگر داده است.

همچنین تابوت‌های نمادین شهدا و تصاویر شهدای مقاومت از دیگر بخش‌هایی است که فضای نمایشگاه را برای بازدیدکنندگان تأثیرگذارتر کرده است.

این نمایشگاه تا پانزدهم تیر هر شب پذیرای شهروندان کازرونی است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.