آماده‌باش گشت‌های راهداری بوشهر برای تأمین ایمنی زائران مراسم وداع رهبر شهید انقلاب

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از آماده‌باش کامل گشت‌های راهداری به منظور تأمین ایمنی تردد زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.