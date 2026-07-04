آمادهباش گشتهای راهداری بوشهر برای تأمین ایمنی زائران مراسم وداع رهبر شهید انقلاب
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از آمادهباش کامل گشتهای راهداری به منظور تأمین ایمنی تردد زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی در مراسم تمرین گشتهای راهداری استان بوشهر گفت: همزمان با افزایش تردد و اعزام زائران به مراسم تشییع قائد شهید امت، گشتهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی افزود: گشتهای راهداری در قالب ۲۳ گروه در محور کریدوری و شریانی بهصورت مستمر مستقر هستند و خدمات ایمنی و ترافیکی را به کاربران جادهای ارائه میدهند.
وی ادامه داد: گروههای راهداری ضمن آمادهباش کامل برای رسیدگی سریع به حوادث جادهای، نسبتبه تعمیر و مرمت علائم آسیبدیده، خطکشی محورهای شریانی، شانهسازی، بوتهزنی و تسطیح حریم راهها اقدام میکنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر اضافه کرد: همچنین ۱۷ راهدارخانه استان نیز بهصورت شبانهروزی آماده عملیاتهای راهداری و خدمترسانی به مسافران و زائران هستند.
به گفته وی، این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب در ایام اوج ترافیک اجرا میشود.
رستمی یادآور شد: جهت اطلاع از وضعیت تردد، ترافیک و بهرهگیری از خدمات اطلاعرسانی جادهای، سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها به صورت برخط یا تلفنی در اختیار زائران و مسافران است.