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با توجه به حضور گسترده مردم در آیین بدرقه و تشییع امام شهید ایران، آیت الله العظمی سید علی خامنهای و شرایط ازدحام جمعیت، دکتر «جواد کجوری» فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تشریح مهمترین نکات مراقبتی برای بیماران قلبی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «جواد کجوری» فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: سلامت قلب یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی است و در شرایط تجمعات گسترده، بیماران قلبی به دلیل آسیبپذیری بیشتر، نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی دقیق هستند. ازدحام جمعیت، ایستادن طولانیمدت، استرس محیطی و گرمای هوا همگی میتوانند عوامل تشدیدکننده برای بیماران قلبی باشند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه افزود: ازدحام جمعیت و سروصدای بالا باعث ترشح هورمونهای استرس مانند آدرنالین و کورتیزول میشود که میتواند ضربان قلب را افزایش داده و فشار خون را بالا ببرد؛ همچنین در فضاهای بسته یا نیمهبسته با تراکم بالای جمعیت، سطح اکسیژن کاهش و دیاکسیدکربن افزایش مییابد که برای بیماران قلبی خطرناک است؛ ایستادن طولانی در معرض آفتاب یا در فضاهای بدون تهویه مناسب میتواند منجر به افت فشار خون شود؛ همچنین جابجایی در جمعیت متراکم و ایستادن مداوم، بار کاری قلب را افزایش میدهد.
دکترکجوری تأکید کرد که بیماران قلبی قبل از حضور در مراسمهای شلوغ بهتر است با پزشک خود مشورت کنند؛ داروهای فشار خون، ضد انعقادها و سایر داروهای قلبی طبق روال عادی مصرف شود و قطع نگردد. تمام داروها در بستهبندی اصلی و به همراه نسخه پزشک حمل شود. همچنین داشتن یک کارت شامل تشخیص بیماری، لیست داروها، دوز مصرفی، آلرژیها و شماره تماس پزشک معالج و فرد همراه، ضروری است.
وی در ادامه به اقداماتی که بیماران باید رعایت کنند اشاره کرد و افزود: بیماران قلبی و عروقی لازم است حتماً در حاشیه جمعیت و نزدیک به خروجیها قرار گیرند. از حضور در مرکز جمعیت متراکم که امکان خروج سریع وجود ندارد، پرهیز کنند. نزدیک به ایستگاههای کمکهای اولیه یا تیمهای امدادی مستقر شوند. هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یک بار در صورت امکان نشسته یا در سایه استراحت کنند. در صورت احساس خستگی یا ضعف، فوراً محل را ترک کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پیش از حضور یک وعده غذایی سبک و کمنمک مصرف شود. حداقل یک بطری آب همراه باشد و هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه چند جرعه آب نوشیده شود. از مصرف کافئین، نوشابههای انرژیزا و نوشیدنیهای شیرین خودداری گردد.
دکترکجوری نسبت به علائم خطر هشدار داد و گفت: بیماران و همراهان آنها باید نسبت به علائم هشدار دهنده هوشیار باشند و در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر شامل درد، فشار یا سنگینی در ناحیه قفسه سینه، درد منتشرشونده به دست چپ، شانه، فک یا پشت، تنگی نفس ناگهانی یا پیشرونده، سرگیجه شدید یا احساس سبکی سرتعریق سرد و ناگهانی، تپش قلب نامنظم یا بسیار سریع، حالت تهوع یا استفراغ و ضعف ناگهانی در یک طرف بدن، فوراً اقدام کنند.
وی در خصوص اقدامات فوری افزود: بیمار باید بلافاصله از جمعیت خارج شده و در محیطی با تهویه مناسب استراحت و داروها را طبق دستور پزشک مصرف کند؛ همچنین با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و موقعیت دقیق اعلام شود و یا به نزدیکترین محل حضور نیروهای امدادی درمانی منتقل و از مصرف خودسرانه آسپیرین بدون مشورت پزشک خودداری شود.
این فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق در پایان خطاب به همراهان بیماران قلبی اظهار کرد: همراهان بیماران قلبی نقش کلیدی در حفظ سلامت آنها دارند. همراهان باید آموزشهای اولیه در زمینه شناسایی علائم خطرو نحوه مصرف داروها داشته باشند.