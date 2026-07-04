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دانشگاه تهران با صدور بیانیهای، از عموم مردم و دانشگاهیان دعوت کرد با حضور در این مراسم، ضمن تجدید عهد با آرمانهای آن رهبر شهید و تأکید بر تداوم مسیر عزت و پیشرفت ایران، جلوهای دیگر از همبستگی، استقامت و وحدت ملی را به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن بیانیه دانشگاه تهران آمده است:
یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی
ایران بزرگ و مقتدر، ملت حسینی و امت سوگوار، اکنون در آستانه برگزاری مراسم شکوهمند بدرقه و وداع با رهبر بزرگ و قائد مجاهد خویش، امام شهید حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (قدسسره) هستند.
رهبر بزرگی که میراثدار انبیا الهی و پرچمدار انقلاب اسلامی ایران بود وعمر پربرکت خود را، سراسر وقف عزت و اقتدار ایران کرد و در پایان یک عمر مجاهدت، با شهادت مظلومانه خود، مزد مجاهدتهای خود را دریافت و برگ دیگری بر کتاب شکوهمند تاریخ قهرمانان و مجاهدان ایران افزود.
خون این شهید عزیز و امام مظلوم، همانگونه که در ایام پس از شهادت ایشان، به بعثت کمنظیر امت مقاوم و شهیدپرور انجامید، همچنان چون سرچشمهای جوشان، به ادامه این راه و مقاومت تاریخی در برابر ستمگران، سفاکان و جانیان جهانخوار مدد خواهد رساند و میراثی ماندگار در ادامهی تاریخی قیام کربلا و همه شهیدان مظلوم و مجاهد تاریخ خواهد بود.
درباره آن شهید عزیز و تدابیر کمنظیر ایشان در حکمرانی، حفظ استقلال، سربلندی و عزت ایران بسیار گفتهاند و بسیار خواهند گفت، اما شایسته است نگاه عمیق و توجه وثیق آن رهبر فرزانه در اولویت عرصه علم، فناوری و دانشگاه نیز، که بخشی از ثمرات آن در دو جنگ اخیر در عرصه فناوریهای دفاعی دیده شد، جداگانه بازخوانی شود تا مسئولین و مدیران کشور عزیز اسلامی در مسیر پیشرفت ایران، آن را نصبالعین قرار دهند و دانشگاهیان نیز آن نگاه بلند و فهم عمیق و دقیق از ضرورتهای جهان امروز را بهتر دریابند و به کار بندند.
دانشگاه تهران، اکنون و در آستانه آئین شکوهمند و تاریخی بدرقه و تشییع آن امام شهید، ضمن آرزوی علوّ درجات برای روح بلند و ملکوتی آن قائد شهید عظیمالشان، از عموم ملت ایران و بهخصوص دانشگاهیان گرانقدر و همکاران ارجمند دانشگاه تهران، دعوت مینماید با شرکت در این آئین بزرگ ملی و بینالمللی، ضمن تجدید عهد با آرمانهای آن امام شهید، بیعت با رهبری معظّم انقلاب و تاکید بر ادامه راهی که آن رهبر شهید فرزانه و خردمند برای عزت و شکوه ایران ترسیم کرد، با حضور فراگیر خود، صحنه شکوهمند دیگری از استقامت، شجاعت، همبستگی و اتحاد را خلق نمایند و خواب دشمنان قسمخورده ایران را آشفتهتر سازند.
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَئوفٌ رَحِیمٌ.