در نشست شورای مدیران استانداری آذربایجان غربی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان بررسی شد.

بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی آذربایجان غربی

بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای مدیران استانداری امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، آیین سوگواری رهبر شهید انقلاب با اجرای برنامه مداحی و مرثیه‌سرایی برگزار شده و استاندار آذربایجان‌غربی، معاونان، مدیران استانداری و فرمانداران استان با ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید امت، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

در ادامه جلسه آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدیران استانداری آذربایجان‌غربی گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های تدارک دیده‌شده ارائه کردند.

همچنین فرمانداران استان به صورت وبیناری در جلسه حضور داشته و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرمانداران بوکان، چایپاره و تکاب گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه جنگ رمضان ارائه کردند.