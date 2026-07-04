سوال: رسیدیم به کتاب روایت آقا که فرمودید بحث‌ها تربیتی امام شهید در مورد مادر و پدر عزیز و بزرگوار شان است سیر تربیتی که آقا را رساند به چنین جایگاهی؟

صابری: عرض می‌کردم که ما اگر به زندگی رهبر شهید انقلاب نگاه بکنیم قاعدتاً به این پی می‌بریم که چنین شخصیت عظیم و نورانی ثمره و محصول یک روش تربیتی و یک سبک تربیتی است آقا خودشان در فواصل مختلفی از حیات شریف شان خاطراتشون را از پدرش مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای و مادر بزرگوارشان بیان می‌کردند به مناسبت‌های مختلفی مجموعه خاطرات در کنار هم گردآوری شده و کتاب روایت آقا را شکل داد، من در مورد این کتاب محترم شیرین است که عرض بکنم که اینش از جمله کتاب‌هایی بود که بعد از تدوین خود رهبر انقلاب این کتاب را به دلیل حساسیتی که نسبت به این موضوع داشتند مطالعه فرموده‌اند و نکاتی را فرمودند ،اصلاحاتی فرمودند انجام شد و جزو کتاب‌هایی هستش که نگاه ویژه حضرت آقا را داشتند یک نکته را درباره این کتاب من عرض بکنم خیلی ملاحظه فرمودید به اینکه خیلی آقا نسبت به ماجرای حضرت موسی (ع ) تاکید و نگاه ویژه‌ای داشتند توجه ویژه‌ای نسبت به موضوع داشتند در همین کتاب روایت آقا ما می‌خوانیم که آقا می فرمایند که مادر ما در اون ایام کودکی قصه پیامبران را برای ما تعریف می‌کرد شب‌ها ما بچه ها را جمع می‌کرد دور خودش و قصه پیامبران را تعریف می‌کرد و به خصوص قصه حضرت موسی (ع) را خیلی هم زیبا تعریف می‌کرد خیلی ارادت داشتند و او را خیلی دوست داشت در میان انبیای الهی و این را می‌بینیم که در خود حضرت آقا هم متجلی هست ایشان هم در اثر همان تربیت مادر ارادت ویژه‌ای به این پیامبر الهی دارند ، الگوگیری که از ایشان دارند اون اشاره‌ای که به سنت های الهی وقتی می خواهند بکنند به موضوع حضرت موسی (ع) ، در واقع جایگاه رهبر شهید انقلاب ایفا می‌کنند نقشی که ایفا می‌کنند در این دوران ما همان مسئولیت را برعهده گرفتند همون کار را دارند انجام می‌دهند برای اینکه این امت را از این فتنه‌ها عبور بدهند و وعده البته رد شدن از این نیل را هم به همه ما دادند وعده رسیدن به قله را هم به همه ما داده‌اند ان‌شاءالله به آن روزهای خوب پیروزی هم حتماً نزدیک هستیم.

سوال: کتابی هم در همین زمینه همراه شما هست معرفی بفرمایید؟

صابری: و آخرین اثری که توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد کتابی است با عنوان در آغوش نیل مروری جامع بر موضوع و سنت‌های الهی در اندیشه رهبر شهید انقلاب ، آقا به مسئله سنت‌های الهی خیلی توجه ویژه‌ای داشته‌اند و در بیانات گوناگونی که داشتند در طول این سال‌ها نسبت به این مسئله عرض کنم که معمولاً نکاتی را می‌فرمودند مجموعه فرمایشات ایشان در موضوع سنت‌های الهی گردآوری شده و حالا با اینکه خوب ما هم در این در واقع دوران عرض شود که جنگ رمضان همه کارهای نهایی این کتاب بعد از شهادت در واقع می‌توانم بگویم که دومین اثری هستش که بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب منتشر شد اولین اثر کتاب هندسه نبرد بود ، که تو همان اوایل جنگ رمضان این کتاب منتشر شد ،آن ابتدا به‌صورت فایل الکترونیکی منتشر شد در اختیار مخاطبین قرار گرفت و بعد که فرصتی فراهم شد به‌صورت نسخه فیزیکی ، کتاب در آغوش نیل هم که مجموعه درباره بیانات رهبر شهید در موضوع سنت‌های الهی هستش و خصوصاً مثل همین موضوع حضرت موسی علیه السلام و یاری که ایشان از طرف پروردگار می شوند در عبور از اون فتنه‌های سهمگینی که باهاش مواجه شده بودند در کتاب بهش اشاره شد.

سوال: درخصوص اون کتاب هم‌رزمان حسین هم که بعد از شهادت حضرت آقا به عنوان پویش مطالعاتی معرفی شدند مثلاً در خصوص اندیشه‌های شهید مطهری ما سیر مطالعاتی داریم در خصوص اندیشه‌های حضرت آقا هم اگر کسی بخواهد تازه شروع بکند مطالعه بکنید آشنا بشود و یک بخش مهمی از اندیشه‌های حضرت آقا در نگاه تفسیری شان نسبت به قرآن کریم هست که خوب برخی از آنها منتشر شده قرار است که شاءالله کتاب دیگری هم منتشر شود درخصوص تفاسیر و احادیث یا نه این مطالب را اگر جمع‌بندی و حالا دسته‌بندی بفرمایید؟

صابری: کتاب اول کتاب هم‌رزمان که شما اشاره فرمودید که حتماً بینندگان عزیز ما این طرح و این عنوان شاید به گوششان خورده باشد انسان دویست و پنجاه ساله یک ایده‌ای و طرحی از طرف رهبر شهید انقلاب در همان سال‌های مبارزه از قبل از انقلاب مطرح می‌شود و یک نگاه متفاوتی نسبت به حیات سیاسی ائمه علیهم‌السلام معمولاً ائمه ما تا پیش از این در زبان متفکران در زبان اهل سخن و منبر و انسان‌های بسیار خوب، انسان‌های بسیار شایسته، دارای جایگاه رفیعی در جامعه به این نحو معرفی می شدند یک خلائی وجود داشت در واقع در معرفی اهل بیت و ائمه معصومین آن خلا و نقش و جایگاه مهم اهل بیت در جامعه یعنی اگر بخواهم دقیق‌تر عرض بکنم آن شغلی که امامان ما داشتند ، آن کار و مسئولیتی که برعهده ائمه بود و خدای متعال آن مسئولیت را بر دوش این انسان‌های شریف و بزرگوار قرار داده بود و کس دیگری از عهده اون مسئول بر نمی آمد این کار مهم چی بود؟ آقا اومدند سال پنجاه و یک این موضوع را در هیئت انصارالحسین تهران در یک دهه محرم به‌ صورت مبسوط و جامع در ده جلسه اومدند در واقع مطرح کردند موضوع انسان دویست و پنجاه ساله این که ائمه ما آن سیره مبارزاتی شان چی بود ،اینها به دنبال تحقق چه موضوعی بودند اینها عرض کنم که آن هدف اصلی و آن آرمان اصلیشان در دنیا چی بود این موضوع را اومدند و درواقع بحث کرده‌اند و اینکه به زندگی اهل بیت علیهم‌السلام به همدیگر یک زندگی پیوسته است یک نقشی که دارند ایفا می‌کنند یک نقش جدای از هم نیست با همین تعبیر وقتی شما نگاه می‌کنید ،زندگی امام مجتبی (ع) از زندگی اباعبدالله (ع) جدا نیست اگرچه که نوع درواقع پرداختن شان به مسئولیتشان متفاوت است یعنی در یک جا امام مجتبی (ع) صلح می‌کنند و در یک میدان امام حسین (ع) علم مبارزه و شمشیر مبارزه را برمی‌دارند و قیام می‌کنند اما مسیری که دارند طی می‌کنند در یک مسیر است هدفی که به دنبال تحقق هستند یک هدف هست آن موضوع سیره مبارزاتی اهل بیت در کتاب هم‌رزمان حسین بحث شده و من این را عرض بکنم در ابتدای عرایضم گفتم اسلامی که آقا معرفی می‌کنند اسلام مسئولیت شناسی اسلام ایستاده در میدان و به دنبال ایفای نقش است کتاب هم‌رزمان حسین (ع هم) دقیقاً دارد همین موضوع را دنبال می‌کندیعنی تعریفی که ایشان از جایگاه اهل بیت علیهم‌السلام ارائه می‌دهند دقیقاً بر مبنای همین نوع و همین سبک از اسلام‌شناسی هست یعنی امام سجاد (ع) را وقتی آقا تعریف می‌کنند امام سجاد بیمار خوابیده در بستر یا نشسته بر سجاده و مشغول دعا و مناجات صرفاً نیست امام سجادی است که بعد از قیام سیدالشهدا (ع) و بعد از واقعه کربلا که یک بهت عظیمی جامعه اسلامی را فراگیر رفته بود و تشیع می‌رفت که رو به خاموشی بگذارد امام سجادی که اومد و تشیع را دوباره احیا کرد امام سجادی که با تشکیل آن شبکه گسترده تشکیلاتی شیعیان آمد.