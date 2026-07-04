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مجتبی صابری مدیر محتوایی انتشارات انقلاب اسلامی از انتشار تازه ترین اثر این مجموعه با موضوع جمع آوری آیات سوره فتح در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام المسلمین مجتبی صابری مدیر محترم محتوایی انتشارات انقلاب اسلامی با حضور در برنامه آقای شهید ایران در شبکه خبر گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانات خود «سوره فتح» را منبع امید، استقامت و یادآور امدادهای الهی در دورانهای سخت و جنگ میدانستند و در شرایط حساس برای موفقیت جبهه مقاومت و دفع شر دشمنان، تلاوت این سوره را به همراه دعای توسل و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه توصیه کردهاند که این انتشارات در تلاش است تا در آینده ای نزدیک کتابی موضوع جمع آوری آیات سوره فتح در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی را منتشر کند.