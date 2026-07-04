به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان باصدور هشدار سطح زرد اعلام کرد از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری، افزایش محسوس دما بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس و ماندگاری توده هوای گرم در سراسر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی استان نسبت به افزایش دما و تبخیر و تعرق، فشار برحامل‌های انرژی با توجه به بالارفتن دمای بیشینه و مصرف بیشتر هشدار داده و توصیه کرده است: افراد برای جلوگیری از گرمازدگی اصول بهداشتی و مراقبتی را رعایت کرده و از فعالیت در فضای باز و کوهنوردی، اتراق خودرو با سرنشین در هوای گرم خودداری کنند و بر لزوم صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی و تنظیم دمای مرغداری و گلخانه‌ها و مدیریت انرژی محصولات کشاورزی و تجهیزات تلاش کنند.

هواشناسی همچنین در توصیف سامانه دوم، نسبت به تداوم وزش باد و گردخاک از بعد از ظهر امروز شنبه تا شامگاه چهارشنبه هفته جاری هشدار داده و افزوده است: وزش باد به نسبت شدید تا شدید در نواحی مستعد با گردوخاک و کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا همراه خواهد بود.

بنا بر اعلام هواشناسی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه تند باد و توفان لحظه‌ای همه مناطق استان به ویژه مناطق شرقی و شمالی و مرکزی خور و بیابانک، چوپانان، اردستان، بادرود، انارک، زواره، کاشان، آران و بیدگل، کبوتر آباد، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، نجف آباد، نایین، نطنز، ورزنه، لنجان، فلاورجان و کوهپایه را دربرمی گیرد.

هواشناسی استان درباره احتمال افزایش غلظت گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است: گروه‌های حساس جامعه به ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان از ماسک استفاده کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین مسئولان نیز با آگاهی از این هشدار‌ها تمهیداتی بیندیشند.