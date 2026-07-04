وزیر آموزش عالی کوبا در دیدار با دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت، و پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز اخیر را تبریک گفت و با تمجید از پیشرفت‌های علمی و فناورانه ایران در شرایط تحریم، بر گسترش همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی میان دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی با والتر بالوخا گارسیا، وزیر آموزش عالی جمهوری کوبا که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر آموزش عالی کوبا در این دیدار، شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت، پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز اخیر را تبریک گفت و با تمجید از پیشرفت‌های علمی و فناورانه ایران در شرایط تحریم، بر گسترش همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی میان دو کشور تأکید و از دکتر سیمایی برای سفر به کوبا دعوت کرد.

دکتر سیمایی با اشاره به اشتراکات ایران و کوبا در مواجهه با فشار‌ها و تحریم‌های خارجی، گفت: دو کشور تهدید‌های مشترکی را تجربه کرده‌اند و می‌توانند از ظرفیت‌های یکدیگر برای توسعه همکاری‌های علمی بهره ببرند. وی افزود: رهبر انقلاب با طرح و پیگیری نظریه اقتصاد مقاومتی، مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها را ترسیم کردند و کشور را از بسیاری از دشواری‌ها عبور دادند.

وزیر علوم با اشاره به جایگاه فیدل کاسترو در میان مبارزان انقلابی ایران گفت: فیدل کاسترو برای بسیاری از مبارزان انقلابی ما شخصیتی تأثیرگذار بود و جمهوری اسلامی ایران نیز به احترام ایشان، در مراسم تشییع وی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت شرکت کرد. دکتر سیمایی در پایان ابراز امیدواری کرد ملت کوبا نیز همانند ایران بتواند بر فشار‌ها و سیاست‌های آمریکا غلبه کند.