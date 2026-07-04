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فرماندار مهران از آمادگی کامل پایانه مرزی شهید سلیمانی برای خدماترسانی به زائران ایرانی و عراقی شرکتکننده در آیینهای تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۳ هزار و چهارصد نفر از کشور عراق وارد پایانه شهید سلیمانی مرز مهران شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی اظهار کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان همه تمهیدهای لازم برای آسانی تردد و ارائه خدمات به زائران در دو سوی مرز اندیشیده شده است.
وی افزود: با توجه به برنامهریزیها برای برگزاری آیینهای وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در روزهای آینده، زیرساختها و تمهیدهای لازم برای ورود زائران عراقی به ایران از طریق مرز مهران فراهم شده است.
نعمتی اضافه کرد: همچنین با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر آقای شهید انقلاب در روز چهارشنبه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و احتمال حضور گسترده زائران ایرانی در این آیین، مرز مهران آمادگی کامل برای تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران خروجی را نیز دارد.
فرماندار مهران با اشاره به آمادهباش همه دستگاههای مسئول تشریح کرد: همه نهادهای خدماترسان، امدادی، انتظامی و اجرایی در مرز مهران در حالت آمادهباش قرار دارند و افزون بر آن، ایستگاههای صلواتی مردمی نیز برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران اعلام آمادگی کردهاند.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر حجم تردد از این گذرگاه مرزی تصریح کرد: در ۱۳ روز نخست ماه محرم، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰ درصدی نشان میدهد.
مرز مهران به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات، امنیت مسیر و برخورداری از زیرساختهای مناسب، مهمترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران به عراق به شمار میرود به گونهای که سالانه حدود هشت میلیون زائر از این مسیر عبور میکنند و بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی نیز این مسیر را برای سفر خود برمیگزینند.
بر اساس برنامه اعلام شده، آیینهای وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده معظم ایشان از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برگزار میشود.
مراسم وداع از امروز (شنبه ۱۳ تیرماه)، همزمان با نوزدهم محرمالحرام به مدت دو روز در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار خواهد شد و نماز بر پیکر مطهر در شهرهای تهران، قم و مشهد اقامه میشود.
آیین تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران، روز سهشنبه ۱۶ تیرماه در قم و روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه؛ بنا به درخواست گسترده مردم، قبایل، عشایر، علما، نخبگان و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی عراق در شهرهای مقدس نجف و کربلا برگزار خواهد شد.
همچنین روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، همزمان با بیستوچهارم محرمالحرام، آیین تشییع پیکر مطهر در مشهد مقدس برگزار میشود و پس از آن، در شب شهادت حضرت امام سجاد (ع)، پیکر مطهر رهبر شهید در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.