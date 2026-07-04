به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: مسافران و شرکت کنندگان در مراسم رهبر شهید، برای تسهیل در تردد و به منظور جلو گیری از ورود به محدوده شهری و ترافیک از مسیر‌های پیشنهادی استفاده کنند.

سرهنگ علی مولوی افزود: مسیر‌های پیشنهاد شده بدین قرار است:

ورودی جنوبی شهر اصفهان و استان به سمت شمال: ۱. بزرگراه شیراز بسمت اصفهان -پس از ورود به بزرگراه شهید دستجردی بعد از سیتی سنتر و سپاهان شهر در سمت راست راه بسمت کمربندی شرق اصفهان (بزرگراه شهید حجازی) – آزاد راه نطنز به سمت کاشان ۲. بزرگراه نائین بسمت اردستان و بادرود بسمت کاشان در جاده قدیم و یا بادرود به سمت آزاد راه نطنز، کاشان

ورودی غربی شهر اصفهان به سمت شمال: ۱. مسیر بزرگراه لنجان- فولاد شهر به سمت کمربندی غرب (آزاد راه شهید کاظمی) ۲. مسیر آزاد راه ذوب آهن، بزرگراه شهید حبیب اللهی به سمت بزرگراه امام خمینی (ره) -میدان استقلال -بزرگراه شاهین شهر به سمت میمه – و مسیر بزرگراه سلفچگان و یا آزاد راه نطنز به سمت کاشان

ورودی شرقی شهر اصفهان به سمت شمال: ۱. مسیر بزرگراه سجزی به سمت آزاد راه فرودگاه- کمربندی شرق (آزاد راه شهید حجازی) به سمت آزاد راه نطنز، کاشان

وی ادامه داد: از آنجایی که ترافیک در اصفهان به‌ویژه در ساعات اوج غیرقابل پیش‌بینی است، به شرکت کنندگان توصیه می‌شود پیش از حرکت از نرم افزار کاربردی مسیریاب (مانند بلد یا نشان) استفاده کنند، تا وضعیت ترافیک در تقاطع‌های بزرگراهی را نمایش دهد.