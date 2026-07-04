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مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: حضور دستهجمعی فلامینگوهای صورتی در سد نهب استان قزوین، نشاندهنده پایداری زیستگاههای طبیعی در این منطقه است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سیداسدالله هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین، با اشاره به مشاهده تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از حضور پرندگان مهاجر در سد نهب، این رویداد را نشانی از تلاشهای مستمر برای حفظ پایداری زیستگاهها دانست. وی تأکید کرد که بازگشت این پرندگان، فراتر از یک رویداد بصری، نشاندهنده پتانسیلهای زیستمحیطی بینظیر منطقه است.
هاشمی در ادامه تصریح کرد که تداوم این حضور، مستلزم نگاهی فراتر از حفاظت صرف و حرکت به سوی ایجاد یک فرهنگ زیستمحیطی پایدار است. وی از ضرورت آموزش و فرهنگسازی میان حافظان محیط زیست و ارتقای دانش فنی تکنسینها برای مدیریت هوشمندانه زیستگاهها خبر داد.
مدیرکل محیط زیست قزوین با تأکید بر اهمیت حفاظت مشارکتی در مقابله با بحرانهای اقلیمی، مردم را شرکای اصلی در حفظ حیات وحش دانست. وی خاطرنشان کرد که حفاظت از منابع آب، جلوگیری از آلودگی تالابها و حمایت از حیات وحش، وظیفهای فراتر از مرزهای اداری است که باید با مشارکت همگانی در سطح جامعه و خانواده همراه شود.