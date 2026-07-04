به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت:اجرای طرح جامع وبرنامه ویژه برای مرز‌های استان بسیار ضروری است و دراین باره نیازمند همراهی همه بخش‌ها هستیم.

رضا رحمانی درجلسه شورای مدیران استانداری بااعلام اینکه مرز‌های استان بادومشکل راه‌های منتهی ودسترسی ونیز خودپایانه‌ها مواجه هستند افزود:درصدد هستیم بایک برنامه ریزی درست وسریع راه آهن ارومیه به قره تپه سلماس ونیز نقده به پیرانشهر رااجرایی کنیم که درصورت تحقق آن گامی بلندبرای توسعه تجارت برداشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال قبل بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای حقوق دولتی ازدومعدن زره شوران و آغ بلاغ تکاب برای عمران این منطقه تخصیص داده شده است افزود:بادور کردن بی تفاوتی وپایکار بودن همه مسئولان می‌توان آینده روشنی را برای استان ترسیم کرد.

استاندار آذربایجان غربی گفت:مارابط مردم ودستگاه‌های اجرایی هستیم وظیفه داریم به عنوان نهاد عالی دولت در استان پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشیم.

دراین جلسه فرمانداران شهر‌های ماکو، بوکان وچایپاره بصورت وبیناری گزارشی ازعملکرد خودارائه کردند.