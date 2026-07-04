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رئیس اداره دامپزشکی رامشیر از واکسیناسیون بیش از ۱۳۰ هزار راس دام سبک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میلاد عامری گفت: در راستای اجرای برنامههای پیشگیرانه در سه ماه نخست امسال بیش از ۷۸ هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله و ۳۹ هزار و ۲۰۰ راس دام بالغ و ۱۴ هزار و ۶۵۰ راس بره و بزغاله علیه بیماری بروسلوز مایه کوبی شدند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در دامداریهای روستایی و مناطق عشایری شهرستان اجرا شده است، تأکید کرد: آبله و بروسلوز از جمله تهدیدهای جدی برای جمعیت دام سبک هستند که در صورت شیوع، با ایجاد خسارات اقتصادی سنگین، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه میکنند.
رئیس اداره دامپزشکی رامشیر ضمن تأکید بر اینکه واکسیناسیون مستمر، کلیدیترین راهکار برای افزایش بهرهوری دامداریها و حفظ سلامت عمومی دانست و گفت: از دامداران درخواست میشود با تیمهای واکسیناسیون همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه نشانه بیماری، از طریق سامانه شماره ۱۵۱۲ دامپزشکی، با کارشناسان تماس بگیرند.