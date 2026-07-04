به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان گفت: در این راستا ۱۴۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل مخدوش سازی پلاک، نصب کیت اگزوز غیراستاندارد و سیستم صوتی غیرمجاز، پخش موسیقی با صدای بسیار زیاد و نامتعارف و ایجاد صدا‌های ناهنجار و آزار دهنده، بوق زدن‌های مکرر، مسابقه خیابانی، دور دور و حرکات نمایشی در ساعات پایانی شب، سبب آلودگی صوتی، مزاحمت و سلب آسایش شهروندان شده بودند، که با هماهنگی قضایی توقیف به پارکینگ منتقل شدند.