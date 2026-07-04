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دوره عمومی کوتاهمدت معارف مهدویت با حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم ویژه جامعه نخبگانی استان در خرم آباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی امام مهدیموعود (عج) لرستان، دوره عمومی و تخصصی «معارف مهدویت» با حضور اساتید برجسته مرکز تخصصی مهدویت قم، با هدف ارتقای سطح دانش و شناخت علاقهمندان به مباحث مهدوی برگزار میشود.
سرفصلهای آموزشی این دوره شامل معرفت و شناخت امام عصر (عج)، غرب و مهدویت، سبک زندگی و تربیت نسل منتظر، پاسخگویی به شبهات و واکاوی فرقههای انحرافی و آسیبشناسیها است.
داوطلبان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند و مهلت ثبتنام تا پایان تیرماه و زمان شروع دوره یکم مردادماه اعلام شده است.
علاقهمندان میتوانند نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را با اسکن QR Code درج شده در پوستر ارسال پیام به آیدی ایتا `@Setad_lorestan_admin ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانند با شماره ۰۹۳۶۰۶۹۳۵۷۸ تماس گیرند.