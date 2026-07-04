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رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از پیشبینی برداشت حدود ۲۰ هزار تن آلبالو از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات در سال جاری و جایگاه نخست کشوری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از پیشبینی برداشت حدود ۲۰ هزار تن آلبالو از سطح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات این استان در سال جاری خبر داد.
محمد رضا اصغری با اشاره به جایگاه متمایز این استان در بخش میوههای هسته دار اظهار داشت: آذربایجان غربی با بهرهمندی از شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، رتبه نخست تولید آلبالو در کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در این میان، شهرستانهای خوی، ارومیه، بوکان و مهاباد از اصلیترین مناطق تولیدکننده این محصول در استان محسوب میشوند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: بیش از نیمی از کل آلبالوی تولیدی استان، در شهرستان خوی تولید میشود.
وی با بررسی ویژگیهای فنی محصول، خاطرنشان کرد: تنوع ارقام کشتشده در استان، از جمله ارقام محلی و مجارستانی، به دلیل کیفیت بالا، رنگ مطلوب و طعم خاص، باعث شده است که آلبالوی این منطقه مورد توجه گسترده مصرفکنندگان و صنایع فرآوری قرار گیرد.
اصغری در پایان با اشاره به ضرورت گذار از تولید خام به صنایع تبدیلی، تأکید کرد: آلبالوی تولیدی استان علاوه بر مصرف تازهخوری، بخش قابل توجهی از آن جهت تولید محصولاتی نظیر مربا، شربت و آبمیوه به کارگاهها و صنایع فرآوری ارسال میشود؛ لذا توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی میتواند منجر به افزایش چشمگیر ارزش اقتصادی این محصول و بهبود معیشت باغداران استان گردد.