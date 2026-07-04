به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته، جوی نسبتا پایدار و بدون بارش در سطح استان رقم خورد. در حالیکه از امروز بعد از ظهر با فعالیت امواج بارشی تا اواسط هفته آینده شاهد رگبار‌های متناوب باران توام با رعد و برق عمدتا در نواحی شمالی استان خواهیم بود.

براساس هشدار نارنجی صادر شده، روز یکشنبه بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده شده به نحوی که در نواحی شمالی شاهد بارش‌های رگباری باران و در نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوبی رگبار‌های خفیف باران خواهیم بود با توجه به ماهیت رگباری بارشها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در طی روز یکشنبه در نواحی شمالی بسیار محتمل خواهد بود.

همچنین با توجه به بارش تگرگ در مناطق مستعد، انتظار میرود در نواحی مذکور به باغات میوه خسارت وارد شود.

روز دوشنبه بارش‌ها با شدت کمتر در نواحی شمالی تداوم داشته و از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری جوی نسبتا پایدار در بسیاری از نقاط استان حاکم خواهد شد.

براساس الگو‌های دمایی، طی امروز و فردا روند کاهش دما در سطح استان روی داده، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته افزایش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

دیروز شهرستان پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۳۷.۷ و دیشب ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۹.۴ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند.

دمای اورمیه دیروز در گرمترین ساعات به ۳۲.۸ و دیشب در خنکترین ساعات به ۱۵.۰ درجه سلسیوس رسید