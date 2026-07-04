به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر پاتایا تایلند آغاز شد.

در رقابت‌های امروز پنج کشتی گیر کشورمان به روی تشک رفتند که یک کشتی گیر مازندرانی بود.

دانیال توکلی کشتی گیر مازندرانی در رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم بود که از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم، دانیال توکلی در دور نخست در مقابل لاکی از هند با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف چینی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیررضا تیموری زاد در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل گو از کره جنوبی به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد محمدجان سعیدوف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. تیموری زاد در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ایتا شیمودا از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

وی در فینال در مقابل عیسی ایساکوف از قرقیزستان قرار می‌گیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، سبحان اسمی در دور نخست در مقابل میزوساکی از ژاپن ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل جاوخلانخو از مغولستان به برتری رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. اسمی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ وطن آناورازوف از ترکمنستان را مغلوب کرد و فینالیست شد.

وی در این دیدار با ساوراب یاداو از هند کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، عرفان سیری در دور اول در مقابل تمیربکوف از قرقیزستان ۶ بر صفر مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف مغولستانی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سجاد پیردایه در دور نخست در مقابل سیداخمت از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل وانگ از چین به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد. پیردایه برای کسب مدال برنز در مقابل سوکیگاوا از ژاپن مبارزه خواهد کرد.

یاداور می‌شوم علی اصغر سلطانی در وزن ۶۱ کیلو و امیرحسین خاک پا در وزن ۹۲ کیلو دو کشتی گیر دیگر مازندرانی هستند که فردا در رقابت‌های پنج وزن دوم به روی تشک می‌روند.