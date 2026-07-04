به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛هم‌زمان با آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مجموعه‌ای از یادداشت‌ها، دل‌نوشته‌ها و خاطرات اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش را با عنوان « آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» منتشر می‌کند.

در یاداشت سید بابک هاشمی نکو، مشاور وزیر آموزش و پرورش آمده:

هر بار که توفیق دیدار و بهره‌مندی از بیانات حضرت آقا درخصوص آموزش‌وپرورش نصیب می شد به خود برای داشتن چنین رهبری اندیشمند و ژرف نگر می بالیدم و با خود می‌گفتم آیا شخص دیگری با این نگاه جامع و دقیق نسبت‌ به مسائل آموزش و پرورش داریم؟

البته افراد متخصص و تحصیل‌کرده و مجرب در زمینه آموزش‌وپرورش کم تعداد نیستند که بحمدالله آثار پربرکتی هم در این زمینه دارند ولی منویات رهبر شهیدمان درخصوص آموزش‌وپرورش واقعاً جامع ، با احاطه کامل و ارائه درمان دردهای آموزش‌وپرورش بود ، از توجه دادن به منزلت و معیشت معلم گرفته تا ضرورت چرخش آموزش‌وپرورش از حافظه محوری به فکر محوری و جذاب‌سازی و پیرایش کتاب‌های درسی از علوم غیر نافع تا توصیه همیشگی ایشان در خصوص اجرای سند تحول بنیادین آموزش پرورش همه و همه هم حاکی از دغدغه‌مندی و تسلط دقیق ایشان به مسائل تعلیم‌وتربیت کشور بوده‌است.

از جمله دیدارهایی که جزو برنامه‌های همیشگی رهبر شهیدمان بود دیدار با فرهنگیان در ایام هفته‌ی معلم بود که تقریبا جز در سالهای کرونا حضور در این نشست‌ها را ترک نکردند و خود ایشان هدف برگزاری این نشست‌ها را قدردانی و تکریم جایگاه معلم و عرض ارادت به او می‌دانستند و تأکید داشتند که دستگاه‌های مسئول رسانه‌ای و هنری باید نسبت ‌به چهره‌نگاری شایسته از معلم و ایجاد تصویری دوست‌داشتنی از معلم در افکار عمومی اقدام نمایند. کلیدواژه‌ تمام دیدارهای رهبری با فرهنگیان ، واژه "معلم" است ایشان نسبت ‌به منزلت معلم ، جاذبه ، آینده سازی کشور ، هویت‌بخشی ، اندیشه‌ورزی ، پرورش اخلاق توسط معلمان سفارش می‌نمودند:

هر چه شغل معلمی محترم‌تر باشد جاذبه آن بیشتر خواهد شد ، اگر یک شغلی در جامعه از احترام عمومی برخوردار باشد طبعاً جاذبه این شغل بیشتر می‌شود وقتی جاذبه بیشتر شد افراد با سطح بالاتری به این شغل روی خواهند کرد جامعه معلمین یک ارتقایی از لحاظ سطح علمی و معنوی پیدا می‌کند اگر این‌طور شد کشور از لحاظ تعلیم ‌وتربیت ارتقا پیدا خواهد کرد ببینید یک محاسبه روشن است ، ما باید کاری کنیم که شغل معلمی در دنیا محترم بشود ۱۲/۰۲/۴۰۳

در جامعه ای که بر محور آموزش می‌چرخد ، معلم مرکز آن دایره و محور آن حرکت است ۰۹/۰۲/۷۱

تشکیل هویت نسل جدید به دست معلم است ، نقشی پررنگ‌تر از نقش خانواده و پدر و مادر ۱۲/۰۲/۸۴

معلمان پایه‌ریزی تمدن نوین هستند ، چون نیروی انسانی شایسته اگر نباشد تمدنی به وجود نخواهد آمد ۱۱/۰۲/۹۸

نگاه فاخر ایشان در خصوص هزینه در آموزش‌وپرورش نگاه سرمایه‌گذاری می‌باشد و بارها اشاره داشته‌اند که هر چه برای آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری کنیم هزینه نیست و ایجاد یک زمینه برای سود چند برابر است ۲۷/۰۲/۴۰۴، ایشان رئیس جمهور را معتقد به این معنا دانسته و وزیر آموزش‌وپرورش را از مدیران برجسته و آشنا به مسائل آموزش‌وپرورش می دانند که این فرصتی برای آموزش‌وپرورش می باشد که باید از این فرصت استفاده کرد. با توجه به این نگاه رهبری شهید هرچند دولت و مجلس در خصوص بودجه آموزش‌وپرورش عنایت ویژه داشته‌اند اما اگر بخواهیم به ارتقاء کیفی مدنظر رهبر عزیز و شهیدمان برسیم این حجم بودجه کفایت نمی‌کند و لازم است در یک بازه یکی دو ساله طوری بودجه افزایش یابد که حداقل ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور (مانند بسیاری از کشورها) به آموزش‌وپرورش اختصاص یابد.

از نکات بارز اکثر دیدارهای رهبر شهید انقلاب توصیه و توجه دادن ایشان برای اجرای سند تحول بنیادین می‌باشد عمده توصیه‌های ایشان به مسئولین عبارت بود از این‌که سند مستمراً تکمیل و بروزرسانی شود ، حمایت قاطع از اجرای سند به عمل آید ، برای این سند که آن را متقن و خوب می‌دانستند رقیبی تراشیده نشود و اسناد وارداتی نیز دنبال نشود ، در نقشه راه شاخص‌های اندازه‌گیری معین شود که پیشرفت آن دائماً مورد رصد قرار گیرد.

به‌نظر نگارنده در چند سال اخیر برای اجرای سند تحول گام‌های خوبی برداشته شده و ضمن بازنگری و به‌روزآوری ، نقشه راه اجرای سند نیز تدوین شده‌است اما اجرای سند در مدارس نیاز به ترویج گفتمان سازی در سطح مدرسه و منطقه دارد. بهتر است با نگارش نسخه سند به زبان ساده برای معلمان و کادر مدرسه زمینه اجرایی بهتری را فراهم کنیم و البته دغدغه‌مندی در سطح ستاد و استان‌ها برای اجرای سند نیز دائماً مورد ارزیابی و رصد قرار گیرد.

از جمله مواردی که معظم‌له مطرح می‌کردند تأکید بر حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش می‌باشد. سه سال پیش گروهی خدمت آقا رسیده بودند و ضمن بیان انتقاداتی از آموزش‌وپرورش پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده بودند که نیاز است برای ایجاد کیفیت ، موازی با آموزش‌وپرورش نهادی ایجاد شود و حرکت هایی تعریف شود که حضرت آقا مخالفت جدی با این طرح ارائه نموده بودند ایشان می‌فرمایند : شأن تعلیم‌وتربیت ، شان دولتی است . هیچ نظامی نمی‌تواند این شان را از خودش دور کند ، قابل تفکیک نیست از نظام . تربیت و تعلیم کشور به‌عهده نظام حاکم بر این کشور است. در همه دنیا همین‌جور است قانون اساسی ما هم این را به‌صراحت بیان کرده بنابراین مسئله برون‌سپاری نیز معنا ندارد این شأن حاکم قابل واگذاری نیست۱۲/۰۲/۴۰۲

از جمله نگاهی که به مساله برنامه درسی و تالیف کتب درسی داشتند توجه به علم نافع و غیرنافع در آموزش و پرورش بوده است و برخی مطالب در برنامه درسی را محفوظاتی می دانستند که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده زندگی دانش آموز به ذهن او روانه می سازیم و تاکید می کردند که این موارد باید شناسایی و از آموزشها حذف شوند و علم نافع را علمی می دانستند که استعدادهای نوجوان را شکوفا می کند. ایشان همچنین به جایگزینی آموزشهای مهارتی به جای برخی مطالب غیر نافع تاکید داشتند مسائلی چون سبک زندگی اسلامی ، تعاون و همکاری اجتماعی ، مطالعه و تحقیق ، فعالیتهای جهادی ، نظم و قانون گرایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی . ایشان همچنین در تالیف کتب درسی توجه به جذابیت و شیرین بودن کتاب با بیانی ساده برای مخاطب و حتی توجه به ظاهر و قالبی مطابق با اصول زیبائی شناسی تاکید نمودند که البته کارهای مهمی هم در این زمینه انجام شده یا در دست اقدام می باشد .

ازتوصیه های همیشگی رهبر معظم شهید در دیدار با فرهنگیان ، توجه به کار معاونت پرورشی و پشتیبانی از این بخش حیاتی آموزش و پرورش می باشد و ایشان نیمی از کار آموزش و پرورش را تربیت ذکر می نمایند . از جمله انتظارات مطرح شده ایشان در خصوص امور تربیتی می توان به شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان در مدرسه ، تربیت سیاسی و آشنا کردن دانش آموزان با منطق و عقلانیت سیاست های نظام ، تعمیم فعالیتهای تربیتی به همه معلمان ، جلوگیری از ایجاد و شیوع آسیب های اجتماعی ، جذاب سازی فعالیتهای تربیتی می باشد. در یکی از دیدارها فرمودند:

" باید کار پرورشی جذاب باشد ، بچه ها را نباید فراری داد ، باید جوری باشد که بچه ها به طرف او جذب بشوند. تقویت هویت ملی ، تقویت عشق به میهن ، تقویت پرچم ملی ، تعلیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی اینها در شمار اصلی ترین کارهایی است که بایستی انجام دهیم".۱۲/۰۲/۴۰۲

همچنین ایشان دائما در اهمیت دانشگاه فرهنگیان و توجه به این دانشگاه و توسعه کمی و کیفی آن توصیه های فراوانی مطرح کرده اند و این دانشگاه را مرکز ثقل اصلی نظام تعلیم و تربیت نامیدند و همواره برای رفع کمبودهای نیروی انسانی و استاد و بودجه و فضاهای آموزشی آن سفارش می فرمودند و توصیه داشتند که اساتید و دانشجویان این دانشگاه را با آثار استاد شهید مطهری آشنا نمایید " این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت افزاری ، مدیریت ، اساتید ، متون آموزشی و فعالیتهای تربیتی به گونه ای تقویت شوند که بتوانند معلم مطلوب تربیت کنند"۲۱/۰۲/۴۰۱

رهنمودهای بسیاری از ایشان در خصوص تعلیم و تربیت به یادگار مانده که در این یادداشت محدود فرصت پرداختن به آنها مهیا نمی باشد از پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس ، ثبات مدیریت در آموزش و پرورش ، جلوگیری از جناحی شدن نظام آموزش و پرورش و دهها مورد دیگر که حاکی از اشراف و توجه رهبر عظیم الشان انقلاب به مسائل آموزش و پرورش می باشد و در این خصوص باید کتابها نوشت تا حق مطلب ادا شود . صدها نفرین و لعنت بر دشمنان پلید و خبیثی که چنین شخصیت فرهیخته و دانشمندی را از ملت ایران گرفتند از خداوند متعال مسئلت داریم تا روح مطهر ایشان با امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا محشور گردد و قاتلین ایشان به کیفر جنایات پلید خود رسانده شوند.