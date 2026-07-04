۶۶۰۰ واحد مسکن اقشار کمدرآمد در استان بوشهر ساخته میشود
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از برنامهریزی برای ساخت ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد استان از محل تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه مسکن روستایی و با اولویت خانوادههای دارای دهکهای درآمدی یک تا چهار خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، احداث ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در سطح استان بوشهر با اعتباری بالغ بر ۳.۳ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این واحدهای مسکونی از محل تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه مسکن روستایی و با اولویت خانوادههای دارای دهکهای درآمدی یک تا چهار ساخته خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تقدیر از حمایتها و همکاریهای ارزشمند مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اعضای شورای راهبردی پتروشیمیهای منطقه، یادآور شد: همراهی و نگاه مسئولانه مجموعههای اقتصادی استان در حمایت از برنامههای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای نیازمند است.
وی تصریح کرد: این حمایتها نشاندهنده نقشآفرینی مؤثر صنعت در توسعه متوازن استان و توجه به مسئولیتهای اجتماعی است که میتواند زمینه اجرای طرحهای ماندگار و اثرگذار در حوزه مسکن را فراهم کند.
برومند گفت: تسهیلات پیشبینیشده در تمامی شهرها و روستاهای استان بوشهر در اختیار متقاضیان دارای زمین و شرایط لازم قرار خواهد گرفت و بنیاد مسکن با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روند اجرای این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد.