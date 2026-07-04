به منظور توسعه شبکه گازرسانی، گاز مشترکان در برخی مناطق شهرستان های اهواز و کارون فردا چهاردهم خرداد قطع است.

فردا ۱۴ خرداد، قطعی گاز در برخی از مناطق شهرستان های اهواز و کارون

فردا ۱۴ خرداد، قطعی گاز در برخی از مناطق شهرستان های اهواز و کارون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز در منطقه کوی یوسفی اهواز ، خیابان امام خمینی شرقی تا خیابان کافی، حدفاصل خیابان اندرزگو تا خیابان میثم تمار در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

همچنین گاز منطقه کوت نواصر در شهرستان کارون از خیابان ۴ تا ۸ به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، فردا از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از مشترکان این مناطق درخواست کرده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.