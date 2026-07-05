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۱۵۰ خادم کاشانی در ۱۱ موکب، میزبان زائران مراسم وداع با رهبر شهید هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به تهران و شهر مقدس قم برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، ۱۵۰ نفر از مردم شهرستان کاشان در قالب ۱۱ موکب، مشغول خدمترسانی به زائران هستند.
این موکبها در نقاط مختلف مسیرهای عبوری مستقر شدهاند و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان، خدمات فرهنگی و رسانهای را به زائران ارائه میکنند تا بخشی از نیازهای آنان در طول مسیر تأمین شود.
خادمان این موکبها با مشارکت داوطلبانه و با هدف تکریم زائران، تا پایان مراسم به خدمترسانی خود ادامه خواهند داد.