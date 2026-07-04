رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران با برپایی موکب‌های خدمت و آماده‌سازی زیرساخت‌های رفاهی، میزبانی از ۵ هزار میهمان دانشگاهی را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید, رئیس دانشگاه تهران درباره خدمات دانشگاه در مراسم بدرقه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، اعلام کرد: در دانشگاه تهران پذیرایی از دانشگاهیان دو استان بزرگ کشور یعنی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را بر عهده گرفته‌ایم و اعلام آمادگی کرده‌ایم که میزبان همه دانشگاهیان این دو استان باشیم.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده حدود پنج هزار نفر از دانشگاهیان این استان‌ها از عصر امروز و عمدتاً فردا و پس‌فردا مهمان دانشگاه تهران خواهند بود و ما با افتخار میزبانی آنها را تقبل کرده‌ایم.

به گفته امید، علاوه بر دانشگاه تهران، مجموعه‌های مختلف دانشگاه از جمله بسیج کارکنان و بسیج دانشجویان نیز موکب‌هایی را با پشتیبانی دانشگاه برپا کرده‌اند تا به زائران خدمات‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: یک موکب نیز به دلیل نزدیکی دانشکده الهیات به مصلای بزرگ تهران، در این دانشکده برپا شده است. این موکب با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری دانشگاه تهران فعال شده و خدمات گسترده‌ای را به زائران امام شهید ارائه خواهد داد.

رئیس دانشگاه تهران در پایان برای زائران آرزوی سلامت کرد و گفت: ان‌شاءالله این خدمت‌رسانی، ادای دینی باشد به مقام والای رهبر شهید انقلاب.