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وزیر ارتباطات در دیدار با وزیر اطلاعات و مخابرات صربستان، بر تشکیل کارگروه مشترک برای اجرای تفاهمنامه همکاری دو کشور تأکید کرد و توسعه همکاریها در حوزههای هوش مصنوعی، صنعت فضایی، ترانزیت داده، فیبر نوری، مراکز داده و اقتصاد دیجیتال را از مهمترین محورهای این مشارکت دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در دیدار با بوریس براتینا، وزیر اطلاعات و مخابرات جمهوری صربستان؛ از پیام تسلیت و حضور هیأت صربستانی در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد و با اشاره به سفر اسفند ۱۴۰۳ به صربستان و امضای تفاهمنامه همکاری میان دو کشور، بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک برای اجرای مفاد این تفاهمنامه تأکید کرد.
هاشمی گفت: «پیشنهاد میکنیم کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان دو کشور برای سیاستگذاری، تصویب برنامههای سالانه، تسهیل اجرای تفاهمنامه، تخصیص منابع و ارائه گزارشهای دورهای به وزرای دو کشور تشکیل شود.»
وی تأکید کرد: «اجرای تفاهمنامه میتواند در قالب سه کارگروه تخصصی شامل امنیت سایبری، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک پیگیری شود.»
وزیر ارتباطات گفت: «ایجاد کریدور داده میان ایران و منطقه بالکان از مهمترین زمینههای همکاری دو کشور است و میتواند مسیر ترانزیت داده میان آسیا، خاورمیانه و جنوب شرق اروپا را توسعه دهد.»
همکاری در صنعت فضایی، مراکز داده و هوش مصنوعی
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه مراکز داده و زیرساختهای ابری گفت: «ایران آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه تولید تجهیزات بومی سختافزاری را برای تولید مشترک و عرضه محصولات به بازارهای جهانی در اختیار صربستان قرار دهد.»
وی تأکید کرد: «همکاری در حوزه هوش مصنوعی باید از سطح تبادل تجربه فراتر رفته و به اجرای پروژههای مشترک میان دو کشور منجر شود.»
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به دستاوردهای ایران در صنعت فضایی و کاربرد دادههای فضایی، این حوزه را از ظرفیتهای مهم همکاریهای دوجانبه برشمرد و بر هماهنگی و حمایت متقابل ایران و صربستان در مجامع بینالمللی حوزه ارتباطات تأکید کرد.
هاشمی از همتای صربستانی خود خواست زمینه حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در نمایشگاه تخصصی بلگراد را فراهم کند و پروژه ملی توسعه فیبر نوری، صنعت بازیهای رایانهای و احداث نیروگاههای کوچک برای تأمین انرژی مراکز داده را از دیگر زمینههای همکاری مشترک عنوان کرد.
استقبال صربستان از گسترش همکاریهای فناورانه با ایران
بوریس براتینا، وزیر اطلاعات و مخابرات جمهوری صربستان؛ نیز در این دیدار گفت: «توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران از اهداف صربستان است و این کشور علاقهمند است همکاریهای خود را بهویژه در حوزههای دیجیتال و صنعت فضایی گسترش دهد.»
وی با اشاره به برنامه توسعه صنعت فضایی صربستان، استفاده از تجربیات ایران در این حوزه را ارزشمند دانست و افزود: «اجرای پروژه فیبر نوری، هوش مصنوعی، هوشمندسازی، آموزش الکترونیکی و صنعت بازیهای رایانهای از مهمترین زمینههای همکاری میان دو کشور است.»
وزیر اطلاعات و مخابرات صربستان با استقبال از تشکیل کارگروههای مشترک گفت: «این سازوکار میتواند روند توسعه همکاریهای دوجانبه را تسریع کند.»
این دیدار در حاشیه حضور وزیر صربستان در مراسم وداع و تشییع امام شهید برگزار شد و در پایان این دیدار، معاونان دو وزیر نیز ظرفیتهای تخصصی حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و زمینههای مشترک همکاری میان ایران و صربستان را تشریح کردند.