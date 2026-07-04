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مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی با حضور میلیونی آحاد مردم و عاشقان ولایت در تهران بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی با حضور میلیونی آحاد مردم و عاشقان ولایت در تهران بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.
بازتاب مراسم وداع با رهبر شهید امت در رسانههای فرانسه
رسانههای فرانسه مراسم رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارای پیام مهم سیاسی دانستند. در این رسانه ها، به تاکید مردم بر خونخواهی و انتقام جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، رسانههای فرانسه با این حال، شمار شرکت کنندگان در مراسم را چند هزار نفر ذکر کردهاند. یکی از رسانههای فرانسه اشاره کرده که هیچ مقام اروپایی در مراسم تشییع رهبر انقلاب شرکت نکرده است. این درحالی است که ایران هیچ یک از این مقامات را برای حضور در مراسم تشییع دعوت نکرده است.
فرانس انتر - مراسم تشییع آیت الله خامنهای نمایش قدرت سیاسی و دیپلماتیک رژیم ایران است.
هوف پست – ایرانی ها، با مراسم تشیع پیکر رهبر شهید، میخواستند پیامی برای ترامپ بفرستند.
اکسپرس - مراسم خاکسپاری؛ ایرانیها میخواهند این مراسم، نشانه درخواست آنها برای انتقام خون جان باختگان شان تلقی شود.
کوریه انترناسیونال - تشییع آیت الله علی خامنهای نشانه پایان یک دوره است.
ار افای - هزاران تن از وفاداران در مراسم تشییع رهبر معظم شرکت کردند.
المنار: وداع تاریخی در قلب پایتخت؛ سیل خروشان مردم در سوگ امام شهید
به گزارش المنار، تهران امروز شاهد یکی از بزرگترین و باشکوهترین تجمعات مردمی در عصر حاضر است؛ جایی که گرمای شدید تابستان نیز نتوانست مانع از حضور گسترده اقشار مختلف مردم و زائرانِ کشورهای همسایه شود تا برای ادای آخرین احترام و تجدید میثاق با مسیری که امام شهید برای عزت و کرامت جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود، گرد هم آیند. این مراسم که با حضور پرشور مردم از سراسر ایران و عراق، پیامی از وحدت و وفاداری را مخابره میکند، پیشدرآمدی بر مراسم تشییع رسمی در روز دوشنبه است که قرار است مسیر ۱۶ کیلومتری پایتخت را به میدان تجدید بیعت میلیونی تبدیل کند.
خبرنگار: من دقیقاً در خیابان شهید بهشتی، در منتهیالیه شرقی مصلای امام خمینی (قدس سره) مستقر هستم. این خیابان اکنون مملو از سیل جمعیت مشتاقی است که برای وداع با پیکر مطهر امام شهید آمدهاند. جمعیت از ورودی شرقی مصلای امام خمینی لحظه به لحظه در حال افزایش است.
اکنون به نیمروز نزدیک شدهایم؛ دمای هوا در اینجا به شدت بالاست، اما این موضوع مانعی در برابر حضور پرشور مردم در این مراسم عظیم و باشکوه ایجاد نکرده است؛ مراسمی که میتوان آن را بزرگترین گردهمایی مردمی در عصر حاضر دانست که جمهوری اسلامی افتخار میزبانی آن را دارد: مراسم وداع با پیکر امام شهید.
دقایقی پیش گشتی در میان موکبهای مردمی زدیم که از سوی نهادهای مختلف برپا شده تا خدمات متنوعی را به زائرانی که از خارج از کشور یا از استانهای مختلف ایران آمدهاند، ارائه دهند. مسئولان این هیئتها و موکبداران تأکید داشتند که خدماتی که امروز به شرکتکنندگان ارائه میدهند، تنها ذرهای ناچیز از احساسات قلبی آنها نسبت به این امام شهید است؛ احساساتی که نشاندهنده وفاداری، قدرشناسی و تجدید میثاق با مسیری است که ایشان برای جمهوری اسلامی ترسیم کرد و راه عزت و کرامت را برای آن هموار نمود.
حتی مشارکتکنندگان از سایر کشورها نیز به همین نکته اشاره داشتند؛ به ویژه زائران عراقی که تأکید کردند حضور امروزشان، ادای دین و سپاسگزاری در قبال تلاشهای این امام شهید برای پیریزی روابط ممتاز کنونی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق است. با وجود آنکه پیکر مطهر قرار است در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی نیز تشییع شود، اما این موضوع مانع حضور مشتاقانه عراقیها در این مراسم نشد تا بر وحدت سرنوشت و پیوند عمیق میان خود و ملت ایران تأکید کنند.
این حضور در چنین مقطعی پیام مهمی دارد. هیئتهای رسمی بسیاری نیز در این مراسم حضور یافتهاند که در روزهای آتی در برنامههای رسمی و همایشی که برای استقبال از این هیئتها برگزار میشود، شرکت خواهند کرد. همچنین مراسم تشییع رسمی، دوشنبه آینده در تهران، در مسیری به طول بیش از ۱۶ کیلومتر، از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی در غرب پایتخت برگزار خواهد شد. این خیابانها مملو از جمعیت مشتاق از تمامی استانهای ایران خواهد بود؛ از مشهد، قزوین، کرمانشاه و اراک گرفته تا سایر شهرهای دور و نزدیک.
وقتی از آنها پرسیدیم که دلیل حضورشان در این مراسم چیست، تأکید کردند که این حضور، کمترین کاری است که میتوانند برای قدردانی از زحمات این امام شهید در راه تعالی جمهوری اسلامی انجام دهند. تحمل سختی سفر، گرمای شدید و تمامی مشقتها، هیچگاه مانعی برای این جمعیت انبوه نبوده و جمعیت ساعت به ساعت در حال افزایش است. اکنون به زمان اذان ظهر نزدیک میشویم، زمانی که گرمای هوا در تهران به اوج خود میرسد، اما این گرما هرگز مانع سیل خروشان جمعیت نشده است.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، این جمعیت همچنان برای وداع با پیکر امام شهید به سوی مصلای امام خمینی (ره) در حرکت است. هماکنون در قلب تهران، نوای دلنشین اذان ظهر بلند شده و اقامه نماز آغاز میشود. این جمعیت مشتاق، تصمیم گرفتهاند نماز ظهر را در جوار پیکر مطهر اقامه کنند؛ چرا که این آخرین نمازی است که نه تنها به امامت ایشان، بلکه در حضور پیکر ایشان میخوانند و یقین دارند که این نماز مورد پذیرش حق قرار خواهد گرفت. این صحنه، ما را به یاد آخرین نماز امام حسین (ع) در واقعه کربلا میاندازد که پس از آن در برابر لشکر یزید ایستادند. امروز این جمعیت با تأسی به امام حسین (ع) و پیروی از مکتب و راهی که امام شهید برای جمهوری اسلامی ترسیم کرد، در این مراسم حضور یافتهاند؛ بنابراین از دیدن این جمعیت عظیم و مشارکت گستردهشان در این مراسم، نباید تعجب کرد.
پایگاه اینترنتی ار ت ال: حضور هزاران نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر ایران
به گزارش پایگاه اینترنتی ار ت ال (RTL)، هزاران ایرانی برای تشییع پیکر [آیت الله سید] علی خامنه ای [رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران] گرد هم آمدند و مقابل تابوت او فریاد «انتقام» سر دادند.
بر اساس این گزارش، مراسم رسمی تشییع پیکر [آیت الله سید] علی خامنه ای، رهبر معظم پیشین انقلاب، رسماً روز شنبه در یک مجتمع مذهبی بزرگ در تهران آغاز شد، جایی که هزاران ایرانی برای شرکت در این رویداد، که به نمایش قدرت و اتحاد پس از جنگ علیه اسرائیل و ایالات متحده شباهت دارد، گرد هم آمدند.
چهار ماه پس از مرگ آیت الله [خامنه ای] در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا، تابوت او که با عمامه سیاه نمادینش پوشیده شده بود، در مصلی بزرگ تهران قرار گرفت.
هزاران نمازگزار که اکثر آنها لباس سیاه پوشیده بودند، سحرگاه روز شنبه، حتی قبل از اینکه تلویزیون دولتی آغاز مراسم ادای احترام عمومی را حدود ساعت ۶ صبح به وقت محلی اعلام کند، رسیدند.
همانطور که در مذهب شیعه مرسوم است، بسیاری به نشانه عزاداری سینه زدند.
اما جمعیتی از عزاداران نیز مقابل تابوت، فریاد «انتقام» سر دادند. بسیاری از مردم پرچم های سرخ رنگ با نوشته «شهید» یا پرچم های زرد حزب الله، جنبش لبنانی مورد حمایت تهران، را در دست داشتند.
شعارهای مذهبی و میهن پرستانه به شور و هیجان افزوده بود، در حالی که عزاداران روی زمین نماز می خواندند.
برخی شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل!» سر می دادند، شعاری که مرتباً در مجامع رسمی شنیده میشود.
تابوت علی خامنه ای تا روز دوشنبه، قبل از برگزاری مراسم تشییع در خیابان های پایتخت، به طور شبانه روزی در این محل قرار داده خواهد شد.
پیکر رهبر پیشین در چندین شهر ایران و نیز عراق تشییع خواهد شد و نهایتا روز پنجشنبه در شهر مقدس مشهد (شمال شرقی ایران)، زادگاه ایشان، به خاک سپرده خواهد شد.
انتظار میرود ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر ایران شرکت کنند.
پیش از عموم مردم، چندین مقام عالی رتبه ایرانی و چند مقام خارجی روز جمعه در مصلی به مقام معظم رهبری که بیش از سه دهه سرنوشت ایران را تا زمان مرگ در سن ۸۶ سالگی رهبری کرد، ادای احترام کردند.
مقامات ایرانی اعلام کردند که انتظار دارند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر فقط در تهران در این مراسم تشییع جنازه، که قرار است بزرگترین مراسم در تاریخ ایران باشد، شرکت کنند.
گزارش ب افام از مراسم تشییع رهبر انقلاب
خبرنگار: جمعیت دارن در این مسجد بزرگ در مرکز تهران، مصلی تهران، گرد هم جمع میشن. بر روی این سکوی پشت سر من، پیکر (آیت الله خامنهای) به مدت دو روز قرار داده خواهد شد. مردم میتوانند برای ادای احترام به وی و سوگواری بیایند. مردم با گریه، بر سینه میزنند و آخرین وداع را انجام میدهند. سخنرانهایی که سرودهای مذهبی میخواند، قرار است به مدت دو روز در اینجا بمانند. سپس، روز دوشنبه، تشییع در داخل خود تهران انجام خواهد شد. بعد از آن، پیکر (آیت الله خامنهای در شهر مقدس قم تشییع خواهد شد و پس از آن، روز چهارشنبه در بغداد و همچنین شهرهای کربلا، نجف و کاظمین تشییع خواهد شد.
این موضوع مهم است، زیرا امامان و شخصیتهای مورد احترام مسلمانان در سراسر منطقه در عراق دفن شدهاند. سپس پیکر (آیت الله خامنهای) به شهر مقدس مشهد منتقل خواهد شد. او در آرامگاه امام رضا، هشتمین جانشین پیامبر به گفته مسلمانان شیعه دفن خواهد شد. میدانیم که آیت الله علی خامنهای خواسته بود در همین آرامگاه دفن شود، جایی که تمام سخنرانیهای سیاسی خود را در آن انجام میداد.
اسپوتنیک: بازتاب حضور گسترده مردم در میدان انقلاب تهران
خبرنگار: ما اکنون در میدان انقلاب هستیم و مردم اینجا به روان (آیت الله) خامنهای درود میفرستند. در اینجا تمثالی از دست (آیت الله) خامنهای نصب شده که اگر از کنار به آن نگاه کنید به شکل مشت گره کرده است، اگر از روبهرو به آن نگاه کنید به شکل تکبیر و نماد پیروزی است. الان همه اینجا به خاطر (آیت الله) خامنهای جمع شدهاند تا مراتب سپاس و قدردانی خود را از او و شهدای دیگر اعلام کنند و به آنها درود بفرستند. همه اینجا طبق معمول رو به سکو ایستادهاند و درود می فرستند و دعا میکنند.
تی آر تی ورلد: هزاران عزادار در تهران چند ماه پس از شهادت آیت الله خامنهای در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند
تی آر تی ورلد گزارش داد: مراسم وداع با آیت الله علی خامنهای در تهران آغاز شده است. قرار است پیکر ایشان پیش از خاکسپاری در شهر مشهد در روز پنج شنبه، در شهرهای مختلف ایران و عراق تشییع شود. شما در حال حاضر بیننده تصاویر زنده از مراسم در تهران، پایتخت ایران هستید جایی که هزاران نفر در محوطه مصلی بزرگ تهران گرد هم آمدهاند و شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند و خواهان گرفتن انتقام خون ایشان هستند. مقامهای بلندپایه و مهمانان خارجی روز جمعه برای ادای احترام وارد تهران شدند و به این مکان آمدند. آیت الله خامنهای در فوریه در حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جان خود را از دست داد.
یک عزادار بانو: قطعا این مراسم به دنیا نشان خواهد داد که ایرانیها نماد مقاومت و پایمردی هستند و این یک تجربه و درسی برای جهانیان خواهد بود تا بدانند که ایستادگی در برابر استکبار به نتیجه خواهد رسید.
یک عزادار مرد: مردم ما به دلیل از دست دادن رهبرشان بسیار اندوهگین هستند، ولی اینجا گرد هم آمدهاند که یک خاطره حماسی در تاریخ ایران بسازند.
القدس العربی: تشییعِ پیکر شهید خامنه ای ، مرحلهای بزرگ از تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی است
رهبر شهید ایران امام خامنهای در سال ۱۹۸۱ سمت ریاستجمهوری ایران را بر عهده گرفت و پس از آن، تنها یک روز پس از تشییع آیتالله خمینی (۴ ژوئن ۱۹۸۹) ــ رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ــ به عنوان رهبر معظم انتخاب شد.
رهبر شهید ایران در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که مقامات ارشد ایران را هدف قرار داد، در ۲۸ فوریه امسال شهید شد.
امام خمینی ( ره ) انقلاب را رهبری کرد، جمهوری را بنیان نهاد و ولایت فقیه را از مدیریت امور مذهبیِ و دینی شهروندان (مانند اوقاف و اختلافات) به مرجعی برتر برای حکومت اسلامی تبدیل کرد؛ اما شهید خامنهای از طریق مسئولیتهای طولانیمدت خود به عنوان رئیسجمهور و سپس رهبر معظم (که ۴۵ سال از ۴۷ سال عمر جمهوری اسلامی را شامل میشود)، در سرنوشت و مسیری که ایران به آن رسید، نقش و سهم دارد.
از نظر نسبی، امام خمینی و امام خامنهای هر دو به شجرهنامهی امامان علوی منسوباند و از نظر خاستگاه خانوادگی نیز که از مناطق دوردست به ایران آمده اند با هم شباهت دارند: نیاکان (امام) خمینی از پادشاهی «اوده» در شمال هند بودند که به دست حاکمی شیعه با تبار ایرانی اداره میشد و پدر (آیت الله) خامنهای نیز متولد ( جمهوری ) آذربایجان بود. هر دو شخصیت با حضور خود بر کشور اثر گذاشتند؛ اولی با رهبری انقلاب و نظریهپردازی مذهبی برای حکومت و دومی با مدیریت امور کشور برای طولانیترین دوران رهبری یک پیشوای ایرانی در عصر مدرن تاثیرگذار بودند.
امام خمینی شاهد سالهای پرآشوب نخست در تاریخ جمهوری اسلامی بود که شامل گروگانهای آمریکایی (۱۹۷۹-۱۹۸۱) ، جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) تا چندن سوءقصد به جانش می شود. امام خمینی مسئول ترویج اصل «یاری مستضعفان» در جهان بود که به عنوان «صدور انقلاب اسلامی» شناخته میشد؛ همچنین به حمایت از فلسطین شهرت داشت و بر اساس همین مبنای عقیدتی بود که اسرائیل را « غده سرطانی » توصیف کرد.
شهید خامنهای این مسیر گستردهای را که خمینی فقید گشوده بود، ادامه داد و «محور مقاومت» را بنیان نهاد؛ محوری که نقشهای بزرگی در سوریه، عراق، یمن و فلسطین ایفا کرد. او نیز به نوبه خود دشمنی با اسرائیل را تثبیت کرد و از برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک ایران حمایت نمود؛ او همچنین هدف سوءقصد قرار گرفت که به شدت زخمی و منجر به فلج شدن بازوی راست او شد.
از سوی دیگر، شهید خامنهای (و نظام ایران) با اعتراضات مردمی متعددی روبرو بود؛ از تظاهرات دانشجویی در سال ۱۹۹۹ و اعتراض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۰۹ گرفته تا اعتراضات سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۷-۲۰۱۸، ۲۰۱۸-۲۰۱۹، ۲۰۱۹-۲۰۲۰ و در نهایت اعتراضات سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶.
رابطهی نزدیک رهبر معظم با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، تبیینکننده مفهوم مقام رهبری و تاریخ جمهوری اسلامی از طریق سلسلهمراتب قدرت و زور است. این سازمان که به فرمان امام خمینی تأسیس شد، برخلاف ارتش کلاسیک، تحت نظارت مستقیم دولت نیست؛ با وجود اینکه وظیفهی اصلیاش حفاظت از نظام است، اما نفوذ آن به جهان خارج، برنامهی موشکی ایران، نیروی دریایی در خلیج فارس و بخشهای اقتصادی و تجاری نیز گسترش یافته است.
جنگ اخیر علیه ایران، این رابطهی تنگاتنگ را با انتخاب پسر رهبر، مجتبی خامنهای، به عنوان رهبر معظم جدید، نمایان کرد.
همچنین سلطهی سپاه پاسداران بر امور سیاسی و نظامی نیز برجسته شد؛ از جمله حضور احمد وحیدی فرمانده سپاه در تهران در کنار پیکر شهید علی خامنهای که اولین حضور علنی او پس از جنگ بود و همچنین غیبت خودِ مجتبی خامنهای رهبر جدید ایران (که با دلایل امنیتی توجیه شد).
علاوه بر این، قطع مصاحبهی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در تلویزیون رسمی، در روزنامهی «آرمان ملی» به عنوان مانعی برای انتشار روایت رسمی درباره حساسترین پروندهها، یعنی توافق ایران و آمریکا و مسیر مذاکرات، قلمداد شد.
در حالی که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، (آیت الله) خامنهای با دوران طولانی حکومتش، به دولت ایران رنگ و بوی خاص خود را بخشید و مسئول پروندههای بزرگی بود که منجر به جنگ اخیر علیه ایران و در نهایت شهادت او شد.
مراسم باشکوه تشییع که از تهران به شهرهای دیگر ایران و سپس به عتبات عالیات در عراق منتقل میشود، در واقع تشییعِ مرحلهای بزرگ از تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی خواهد بود.
المیادین: تشییع تاریخی رهبر شهید در تهران حاوی پیام اتحاد ملی است
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید علی خامنهای رهبر شهید ایران که با حضور گسترده مردمی، مسئولان و هیئتهای رسمی دیگر کشورها برگزار میشود نه فقط وداع با رهبر شهید است بلکه نمایشی از اتحاد و همبستگی ملی، توانمندی نهادها و موسسات کشور و شکست دشمن در تضعیف کشور و نظام است.
به گزارش المیادین، تشییع سید علی خامنهای رهبر شهید ایران رویدادی است که دیدگان جهانیان را به خود جلب کرده و صحنهای است که در تاریخ ثبت خواهد شد. این رویداد از نظر وسعت، پیامها و ابعادش فوق العاده و استنثایی است و بر هر رویداد دیگری برتری دارد و در صدر وقایع منطقهای و بین المللی است که تهران آن را در ردیف رویدادهای بزرگ تاریخی قرار میدهد که در آن سیاست، سمبل گرایی و پیامهای قدرتی که فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند با هم تلاقی میکنند.
در این لحظه بسیار حساس منطقه، ایران میگوید که نامش وارد تاریخ خواهد شد، زیرا نه فقط یک رهبر بلکه کسی را تشییع میکند که در قد و قواره یک کشور است و فصل جدیدی در کشمکش میان دو روایت آغاز میکند. یک روایت ترور را آغازی بر فروپاشی جمهوری اسلامی میدانست و دیگری اعلام میکند که این کشور با رهبری، نهادها و مردم خود با انسجام بیشتری از این جنگ خارج شده است. پس از حملهای که به ترور شهید سید علی خامنهای صورت گرفت و امیدهایی برای تضعیف کشور، تضعیف نظام، متلاشی شدن نهادها و موسسات آن و همچنین انزوای آن در عرصه بین المللی صورت گرفت، صحنه تشییع به گونهای رقم خورده است که به عنوان برجستهترین پاسخ سیاسی تلقی شود. کشوری با نهادها و رهبری یکپارچه و نیروهای مسلحی که در بالاترین درجه آمادگی قرار دارند و از همه مهمتر حضور گسترده و تاریخی مردم و حضور هیئتهای رسمی از دهها کشور صحنهای رقم زده است که تهران آن را دلیلی بر شکست شرط بندیهای جنگ، فشار و انزوا میداند و اعلامی بر این که دولت همچنان در داخل و خارج منسجم و حاضر است.
در قلب این صحنه که تهران آن را نه تنها در چارچوبی نمادین قرار میدهد، بلکه امتداد مسیری سیاسی و تاریخی میداند. مسیر شهید سید علی خامنهای یکی از برجستهترین معماران ایران از سالهای نخستین آن از ریاست جمهوری وی در زمان جنگ ایران و عراق تا رهبری دولت در طول دهههایی که بزرگترین تحولات منطقهای و بین المللی را شاهد بود، تا رسیدن به مرحلهای که تهران آن را حساسترین مرحله در تاریخ معاصر خود توصیف میکند.
از این رو، اهمیت تشییع فراتر از خود رویداد است و باعث طرح سوالاتی در آینده میشود. آیا این تشییع فقط وداع یک رهبر خواهد بود؟ یا بیانگر گذر از مرحلهای به مرحلهای دیگر در درون جمهوری اسلامی و ایستگاهی خواهد بود که بسیاری از معادلات منطقهای و بین المللی را بار دیگر ترسیم خواهد کرد.
سی ان ان: جمعیت انبوهی در محل مراسم تشییع در مصلای تهران حضور دارند
فردریک پلیتگن، خبرنگار سی ان ان که در تهران به سر میبرد، با انتشار ویدیو و تصاویری از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما اکنون در مراسم تشییع پیکر آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر فقید ایران حضور داریم. جمعیت انبوهی در حال عبور از مقابل تابوتها در مصلای تهران هستند. مقامهای ایرانی برآورد کردهاند که میلیونها نفر برای ادای احترام در این مراسم شرکت خواهند کرد.
پیکر رهبر فقید و چند تن از اعضای خانوادهاش که در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه کشته شدند، برای وداع عمومی در محل قرار داده شدهاند.»
آیین وداع با پیکر امام شهید، در کانون توجه رسانههای پاکستان
رسانههای مطرح پاکستان با پوشش گسترده و زنده آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی، حضور میلیونی عاشقان ولایت و حامیان جبهه مقاومت در تهران را بازتاب دادند و این مراسم را نمادی از پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی توصیف کردند.
شبکه «جیو نیوز» پربینندهترین رسانه خبری پاکستان، با پخش زنده بخشهایی از مراسم وداع از تهران، حضور میلیونها نفر از دلدادگان ولایت و حامیان جبهه مقاومت در مصلای امام خمینی (ره) را به تصویر کشید و گزارشهایی از فضای حزنآلود و باشکوه این مراسم منتشر کرد.
شبکه «ایآروای نیوز» نیز با اعزام خبرنگار و گروه خبری به محل برگزاری مراسم، پوشش میدانی و لحظه به لحظهای از سیل جمعیت حاضر در مصلای امام خمینی (ره) ارائه داد.
این شبکه با پخش گفتوگوهایی با شرکت کنندگان، فضای آکنده از اندوه، غرور ملی و شور اسلامی حاکم بر مراسم وداع با پیکر امام شهید را به مخاطبان خود منتقل کرد.
همچنین شبکه «جیتیوی» مراسم وداع و عزاداری مردم در مصلای تهران را به صورت زنده پوشش داد و در گزارشهای خود، حضور گسترده اقشار مختلف مردم و فضای سرشار از سوگواری، وفاداری و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد.
تارنمای خبری «داون» نیز در گزارشی مفصل، آغاز آیین وداع با پیکر امام شهید انقلاب اسلامی را یکی از مهمترین رویدادهای منطقه توصیف کرد و نوشت: این مراسم با حضور هزاران عزادار در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز شده و انتظار میرود طی سه روز برگزاری آن، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر تنها در تهران برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند. این رسانه با اشاره به برگزاری مراسم در شهرهای مختلف ایران، حضور پرشور مردم را نمادی از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان دانست و گزارش داد که عزاداران از ساعات اولیه با طی مسافتهای طولانی خود را به محل مراسم رساندهاند. داون همچنین به شعارهای ضد آمریکایی و ضدصهیونیستی، تدابیر گسترده امنیتی و حضور گسترده مسئولان عالیرتبه جمهوری اسلامی در مراسم اشاره کرد.
سایت روزنامه «تریبون اکسپرس» نیز با بازتاب گسترده مراسم وداع، حضور انبوه مردم در تهران را نشانه حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و نوشت: میلیونها نفر برای ادای احترام به امام شهید انقلاب اسلامی در مراسم وداع و تشییع شرکت کردهاند.
این روزنامه همچنین با اشاره به حضور هیئت های بلندپایه خارجی، این مراسم را نمایش وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حمایت گسترده از جمهوری اسلامی ایران در شرایط پس از جنگ توصیف کرد.
علاوه بر این، دیگر شبکههای تلویزیونی، پایگاههای خبری و روزنامههای پاکستان نیز در بولتنهای خبری و گزارشهای ویژه خود، حضور میلیونی مردم ایران در آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید، حضور هیأتهای بلندپایه خارجی و فضای معنوی و حماسی حاکم بر این مراسم را بهطور گسترده بازتاب دادند.