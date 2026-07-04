معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر گفت: ۳۶۰ نیروی عملیاتی در قرارگاه عملیاتی دانشگاه شریف مستقر شده است و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات را تشکیل داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد حسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر گفت: ۱۲۰ دستگاه آمبولانس از ۲۶ استان شامل‌۳۶۰ نیروی عملیاتی در قرارگاه عملیاتی دانشگاه شریف مستقر شده و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات را تشکیل داده‌اند.

وی افزود: دو خودرو تیپ ۱ و تیپ ۲ ارتباطات رادیویی و فرماندهی در دانشگاه مستقر شده‌اند و ۲۰ تیم تخصصی و تجهیزات سگ‌های تجسس (آن‌ست) هم به آنها اضافه خواهند شد.

کبادی ادامه داد: ۱۰ تیم واکنش سریع عملیاتی بعلاوه حداقل ۵۰ تیم و دستگاه موتور با کوله‌پشتی تجهیزات بعلاوه حداقل ۲۰ دستگاه خودرو بخش دیگری از این تجهیزات هستند.