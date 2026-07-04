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معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان گفت: سه موکب در مسیر تردد زائران بدرقه رهبر شهید انقلاب در محورهای لرستان برپا شد که به مدت یک هفته خدمترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلاموالمسلمین جلال پادروند با اشاره به برگزاری آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب گفت: با توجه به اینکه این مراسم از امروز ۱۳ تیرماه آغاز شده و بسیاری از هموطنان برای حضور در این مراسم راهی شهرهای تهران، قم و مشهد میشوند، در همین راستا سه موکب در مسیرهای تردد زائران در استان لرستان راهاندازی شده تا بتوانند به مردم خدماترسانی کنند.
وی افزود: این موکبها در ورودی و خروجی خرمآباد، آزادراه خرمآباد - بروجرد و کوهدشت برپا شده و از امروز به مدت یک هفته کار پذیرایی و اسکان زائران را انجام میدهند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان تصریح کرد: این موکبها در هر شبانهروز، ظرفیت ارائه خدمات و اسکان به ۵۰۰ زائر را دارند که با افزایش تعداد زائران، ظرفیت خدماتدهی نیز افزایش خواهد یافت.
پادروند بیان کرد: علاوه بر این، موکبهایی نیز در داخل استان برپا شده تا در این هفته که مراسم عزاداری در تجمعات برنامهریزی شده است، بتوانند در حد مطلوب خدمات لازم را ارائه دهند.
وی ادامه داد: البته فعالیت برخی از موکبها فرهنگی بوده و در راستای تبیین شخصیت امام شهید و اهداف انقلاب کارهای فرهنگی متنوعی را انجام میدهند.
پادروند یادآور شد: رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در راه بیداری اسلامی، پیشبرد اهداف والای انقلاب، عزت و اقتدار ایران تلاشها و مجاهدتهایی انجام داد که امروز در جهاد تبیین باید بتوانیم این اقدامات را به بهترین شکل بیان کنیم.