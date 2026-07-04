زائران اربعین برای حضور در این مراسم و راه پیمایی بزرگ و بین المللی لازم است در سامانه سماح ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه زائران اربعین برای ایمنی بیشتر و بهتر حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند گفت: زائران با ثبت نام در این سامانه بیمه می‌شوند و در صورت مشکل و حادثه می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

حجت الاسلام حسین اژدری افزود: حوادث و اتفاقات در هر سفری ممکن است رخ دهد و در صورتی که زائران اربعین در سامانه سماح ثبت نام نکرده باشند نمی‌توانند از مزایای بیمه اربعین بهره‌مند شوند.

وی گفت: زائران با ثبت نام در سامانه سماح مرز خروج و ورود خود و همچنین نوع وسیله تردد تا مرز و پس از آن را مشخص می‌کنند و آمار دقیق شرکت کنندگان در این مراسم مشخص می‌شود و خدمت رسانی را به زائران اربعین حسینی هم برای مسئولان عراقی و ایرانی هموارتر می‌کند.

مدیر حج و زیارت استان اصفهان افزود: هزینه ثبت نام در سامانه سماح ۲۰۰ هزار تومان است و زائران اربعین حسینی یک شماره همراه ضروری که پاسخگو باشد را در سامانه ثبت کنند.

حجت الاسلام حسین اژدری گفت: به زائران پس از نهایی شدن ثبت نام یک کد QR داده خواهد شد که زائران بایستی آن را حتما روی گوشی همراه خود یا کوله پشتی یا یکی از وسایل خود نصب کنند تا در مواقع ضروری و اضطرار بتوان مشخصات ثبت نام کننده را به راحتی شناسایی کرد.

در حال حاضر از روز ثبت نام اربعین حسینی در سامانه سماح که از ۹ تیر آغاز شده استان اصفهان پس از تهران، خراسان رضوی و خوستان با ۷۰ هزار نفر ثبت نامی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.