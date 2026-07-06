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تأکید رهبر شهید بر تولید، حسینآباد را به الگوی اشتغالزایی کشور تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارآفرین برتر روستای حسینآباد گفت: عمل به رهنمودهای رهبر شهید درباره تولید، اشتغال و خودکفایی، زمینهساز رونق اقتصادی این روستا و معرفی آن به عنوان روستای نمونه اشتغالزایی کشور شده است.
آقای رضایی، کارآفرین روستای حسینآباد گفت: سه سال پیش به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور در دیدار با رهبر شهید حضور یافتم و توصیههای ایشان درباره تولید، اشتغال و خودکفایی، مسیر فعالیتهای اقتصادی ما را ترسیم کرد.
وی افزود: اجرای این رهنمودها و تکیه بر ظرفیتهای بومی، موجب افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی در روستا شد، بهگونهای که حسینآباد به عنوان روستای نمونه اشتغالزایی کشور معرفی شده است.
رضایی با بیان اینکه روستای حسینآباد چهار هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد، گفت: ۹۰ درصد ساکنان این روستا در بخشهای دامداری و کشاورزی فعالیت میکنند و توسعه این بخشها با اتکا به تولید، عامل اصلی رونق اقتصادی روستا بوده است.