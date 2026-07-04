به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، زُهران ممدانی، شهردار نیویورک در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: ما ثروتمندترین کشور تاریخ را می‌بینیم در حالی که کودکانش گرسنه می‌خوابند. در هر صنعتی شاهد احتکار هستیم و جرگه‌سالاران انتخابات را می‌خرند. افراد نقابداری را می‌بینیم که در خیابان‌ها رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، غذای همسایه‌های ما را می‌دزدند و بعد آنها را در کامیون‌هایی پنهان می‌کنند که هیچ علامتی ندارند.

ما ملتی را می‌بینیم که ثروت عظیم آن حاصل زحمات دست‌های پینه بسته است. کسانی که در کارخانه‌ها کار می‌کنند و صخره‌ها را می‌کنند و ملتی را می‌بینیم که اجازه داد این ثروت عظیم در اختیار عده‌ای خاص قرار بگیرد.

بله در آمریکا بخش بیمه از بیماران سوء استفاده می‌کند، اما این همه چیز نیست. پرستاری را می‌بینیم که شیفت‌های اضافی می‌گیرد و در بازگشت به خانه کمی درنگ می‌کند تا از حال همسایه بیمارش مطلع شود.

بلکه در آمریکا شرکت‌های پیمانکاری اجاره‌ای هستند ، که به آنها توجهی نشده است. پدری را می‌بینم که فرزندانش را زیر سقفی می‌خواباند که آلوده به فاضلاب است و قبل از طلوع خورشید بیدار می‌شود تا به محل کارش برود و همچنان ایمان دارد که کشورش، می‌تواند چیز‌های بهتری به خانواده اش بدهد.

بله در آمریکا می‌بینیم پول مالیات‌های ما صرف بمب‌ها و بسته نجات مالی می‌شود و انتخاباتمان را به کسی که پول بیشتری می‌دهد می‌فروشیم، اما به وضوح می‌بینیم که همه آمریکایی‌ها همچنان به این کشور ایمان دارند.