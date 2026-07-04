پخش زنده
امروز: -
شرکتهای بیمه در ایام مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب به خدمت رسانی در حوزههای مختلف ادامه میدهند.
به گزارش تحریریه بانک، بیمه و بورس خبرگزاری صدا وسیما، بیمه کوثر اعلام کرد: شعب کشیک پرداخت خسارت خودرویی روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در استان تهران فعال هستند.
بیمه آرمان شعب ستادی تهران را بهصورت برخط و شعب استانهای غیرتعطیل را بهصورت فعال در روزهای تعطیل پیشرو برای پاسخگویی به بیمهگذاران آماده کرده است.
بیمه ایران با هدف خدمترسانی به زائران و هموطنان در مسیرهای پرتردد، تیمهای تخصصی ارزیابی خسارت سیار خود را در گلوگاههای اصلی استان قم (محورهای تهران-قم، کاشان-قم و اراک-قم) مستقر کرده است. هموطنان دارای بیمهنامه شخص ثالث بیمه ایران میتوانند برای اعزام فوری کارشناس به محل حادثه، با شماره ۰۹۶۶۸ تماس بگیرند.
همچنین ارزیابان خسارت سیار اتومبیل شرکت بیمه دانا در میادین ورودی شهر تهران مستقر هستند. هموطنان میتوانند با شمارههای ۰۲۱۴۱۵۵۸ یا ۱۴۰۱ به صورت برخط با این شرکت در ارتباط باشند.
بیمه نوین شعب ستادی تهران را بهصورت کشیک و واحد خدمات مشتریان را بهصورت تماموقت آماده پاسخگویی کرده است. همچنین شعب استانهای غیرتعطیل طبق برنامه فعال بوده و مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت بهصورت ۲۴ ساعته از طریق شماره ۰۲۱۲۳۰۴۷ (داخلیهای ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۲۰۲۰ و ۳۳۳۳) آماده خدمترسانی است.
علاوه بر شرکتهای بیمه، مجموعههای تخصصی ارزیاب خسارت شامل «آنیپرداخت» و «همراه بیمه خلیج فارس» نیز در همه روزهای برگزاری مراسم و تعطیلات هفته آتی، در حوزه ارزیابی، بررسی و رسیدگی به خسارات خودرو فعال و آماده ارائه خدمات به مراجعین هستند.