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براساس هشدار نارنجی هواشناسی تشدید فعالیت امواج بارشی و مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظهای در شمال آذربایجان غربی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۱۳ آمده است : پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۰ و با توجه به تشدید فعالیت امواج بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای اوایل وقت یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۳)است.
این شرایط تا اواخر وقت یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۳) در نیمه شمالی استان ادامه دارد.
در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها، احتمال اصابت صاعقه وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای - خودداری از تردد در حاشیه رودخانهها و فعالیتهای طبیعت گردی و کوهنوردی - اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب تندباد لحظهای- آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پلها و کانالها ضروری است.