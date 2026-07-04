به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۱۳ آمده است : پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۰ و با توجه به تشدید فعالیت امواج بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای اوایل وقت یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۳)است.

این شرایط تا اواخر وقت یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۳) در نیمه شمالی استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، احتمال اصابت صاعقه وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای - خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب تندباد لحظه‌ای- آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها ضروری است.