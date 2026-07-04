امدادگران داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی با تجهیز به کوله‌های امدادی، به عزاداران و زائران در شهر‌های تهران، قم و مشهد خدمات درمانی سیار ارائه می‌دهند.

تجهیز و اعزام دانشجویان جهادی دانشگاه آزاد اسلامی جهت خدمت‌رسانی به زائران

تجهیز و اعزام دانشجویان جهادی دانشگاه آزاد اسلامی جهت خدمت‌رسانی به زائران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امدادگران داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی با تجهیز به کوله‌های امدادی، به عزاداران و زائران در شهر‌های تهران، قم و مشهد خدمات درمانی سیار ارائه می‌دهند.

داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در مسیر بدرقه امام شهید، اقدام به ارائه خدمات درمانی به زائران نموده‌اند.

همچنین علاوه بر ارائه خدمات تخصصی در داخل مراکز درمانی تابعه دانشگاه آزاد اسلامی و استقرار موکب‌های ثابت در سطح شهر‌های تهران، قم و مشهد، طرح ارائه خدمات درمانی سیار نیز به‌صورت هم‌زمان در حال اجرا است.

در این طرح، دانشجویان جهادی با به همراه داشتن کوله‌های پشتی امدادی، در میان زائران حضور یافته و فوریت‌های پزشکی اولیه را به عموم هم‌میهنان ارائه می‌دهند.