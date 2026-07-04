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محدودیتهای ترافیکی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، تا دوشنبه ۱۵ تیر در جادههای مازندران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیتهای ترافیکی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، تا دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در جادههای مازندران اجرا میشود.
سرهنگ هادی عبادی افزود: با توجه به پیش بینی افزایش سفرهای برون شهری و ازدیاد حجم تردد وسایل نقلیه، همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر قائد امت شهید امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) محدودیتهای ترافیکی محورهای مواصلاتی به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱ - موتورسیکلت:
تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
۲. محور کرج - چالوس:
تردد کامیون و تریلر: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.
محدودیت مقطعی (یکطرفه):
در صورت افزایش حجم ترافیک در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، حسب صلاحدید مأموران، محدودیت یکطرفه به شرح زیر اعمال میشود:
در صورت ضرورت، انسداد مسیر جنوب به شمال، از ساعت ۱۰:۰۰ صبح اقدام و پس از تخلیه بار ترافیک حدود ساعت ۱۲۰۰ یکطرفه شمال به جنوب تا زمان عادی شدن جریان ترافیک اعمال میگردد.
همچنین در صورت ضرورت انسداد مسیر شمال به جنوب، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح اقدام و پس از تخلیه بار ترافیک حدود ساعت ۱۳۰۰ یکطرفه جنوب به شمال تا زمان عادی شدن جریان ترافیک ادامه خواهد داشت.
نکته:
تردد برای ساکنین و افراد محلی تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در روزهای اعمال محدودیت، پس از ساعت تعیینشده امکان عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
۳. محور هراز :
تردد تریلر: تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.
محدودیت کامیون و کامیونت: تردد کلیه کامیونها و کامیونتها (بهاستثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۱۳ تا ۱۵ تیرماه) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ ممنوع است.
محدودیت مقطعی (یکطرفه): در صورت افزایش حجم ترافیک در تاریخهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه، تردد در مسیر شمال به جنوب از محدوده پل لاریجان تا پل آب اسک بهصورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
۴. محور سوادکوه:
محدودیت تریلر: در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلر (بهاستثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در این محور ممنوع میباشد.
از هموطنان عزیز تقاضا دارم ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و همکاری لازم را با عوامل پلیس راه در محورها داشته باشند.