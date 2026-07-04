به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی گفت: مأموران کلانتری ۱۱ در یک عملیات هوشمندانه از فعالیت افرادی را که در زمینه تهیه و توزیع ارز‌های تقلبی فعالیت می‌کردند، مطلع شدند و موضوع را در دستور قرار دادند.

وی اظهار کرد: مأموران با تحقیقات فنی و پلیسی ۲ متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی آنها را دستگیر کردند و در بازرسی از محل آنها تعداد ۵۶ قطعه ارز خارجی شامل ۵۱ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری و پنج قطعه اسکناس پنج هزار دیناری، همگی مشکوک به جعلی بودن به همراه یک دستگاه کارت خوان را کشف کردند.