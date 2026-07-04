به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروند خبرنگار ما در پیامی نوشت؛ داروی سیکلوسپورین (ساندیمون) یکی از داروهای اصلی مورد نیاز بیماران پیوند کلیه می باشد که برند داخلی زهراوی آن را تولید می کرده و مورد تایید پزشکان بوده به دلیل نبود ماده اولیه تولید نمی شود و قرص دیلتیازم که برای بالا نگه داشتن سطح سیکلوسپورین در خون برای بیماران پیوندی تجویز می شود هم در بازار موجود نیست.

هیچ مقام و مسئولی پیگیر این قضیه نیست و بیمار و خانواده ی بیمار تحت فشار قرار دارند. بیمار پیوندی پس از انتظار فراوان در لیست پیوند به امید زندگی بهتر و با کیفیت تر بوده حال باید نگران پس زدن عضو پیوندی باشد و هیچکس پاسخگوی نیاز بیماران نیست.

چه کسی مسئول واردات مواد اولیه داروی بیماران خاص است؟ چرا ماده اولیه به اندازه کافی وارد نشده؟ با این رویه کشور باید شاهد تلفات تعداد زیادی از بیماران خاص و پس زدن اعضای پیوندی باشد.