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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: با نوسازی تاسیسات آبرسانی آب ۶ روستا رامهرمز پایدار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی با اشاره به اینکه این تاسیسات نقش مهمی در تامین آب شرب روستاهای حاجچراغ، چم هاشم، چم هاشم دهقان، چم خافور، چم دهقان و چم هاشم راشدی دارد، ادامه داد: با برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی نیروهای فنی، عملیات تعویض کامل لولههای فرسوده، سرویس و نوسازی تجهیزات طی بیش از ۱۶ ساعت کار بیوقفه و در گرمای طاقتفرسای روزهای اخیر به انجام رسید و با رفع نواقص موجود، این تاسیسات مجددا وارد مدار آبرسانی شد.
وی با اشاره به اینکه با بهره برداری مجدد از این تاسیسات، مشکل افت فشار برطرف شده و آب شرب این روستاها با پایداری، کیفیت و اطمینان بیشتری تامین میشود، بیان کرد: خدمترسانی پایدار به مردم، اولویت اصلی مجموعه آب و فاضلاب است و تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی برای حفظ پایداری شبکه و تامین مستمر آب شرب به کار گرفته میشود.