به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طلایی مقدم با اعلام این خبر گفت: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ که از سوی سازمان مدیریت بحران کشور صورت گرفته است، اداره‌کل مدیریت بحران استان یزد با کسب امتیاز ۸۵.۵۳ موفق به دریافت عنوان «بسیار خوب» و رتبه نخست کشوری شد.

وی افزود: این ارزیابی بر پایه ۲۴ شاخص تخصصی و در چارچوب ارزیابی‌های ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور صورت گرفته و محور‌هایی از جمله تولید اسناد استانی، نحوه عملکرد در مدیریت حوادث، نحوه عملکرد در جنگ ۱۲روزه و رمضان، پیگیری و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، ارائه گزارش‌های تخصصی، ارزیابی‌های میدانی و سایر شاخص‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با تبریک این موفقیت به مجموعه مدیریت بحران استان یزد، اظهار داشت: کسب رتبه نخست کشور بیانگر تلاش، هماهنگی و عملکرد مطلوب مدیران و کارشناسان این حوزه در ارتقای آمادگی، پیشگیری، مقابله و مدیریت مؤثر بحران‌ها است.

وی تأکید کرد: این موفقیت، مسئولیت مجموعه مدیریت بحران استان یزد را در حفظ و ارتقای سطح خدمات و آمادگی برای مواجهه با حوادث و مخاطرات بیش از پیش افزایش می‌دهد و امید است با استمرار این روند، شاهد ارتقای هرچه بیشتر شاخص‌های مدیریت بحران در استان یزد باشیم.