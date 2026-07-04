کشف ۴۰ هزار عدد قرص روانگردان در کهگیلویه
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از شناسایی و دستگیری عامل توزیع قرصهای روانگردان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت فردی با هویت معلوم در خصوص فروش قرصهای روانگردان مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن هماهنگی با مقام قضایی و با انجام اقدامات اطلاعاتی، وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از مردم خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.