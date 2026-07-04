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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اهواز از اجرای گسترده عملیات تراش، روکش و آسفالت معابر اصلی و محلهای شهر طی ۱۵ روز گذشته خبر داد و گفت: نهضت آسفالت با هدف ارتقای کیفیت معابر و تسهیل تردد شهروندان با قوت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علیرضا کرمزاده با اشاره به تداوم اجرای نهضت آسفالت در مناطق مختلف اهواز اظهار کرد: در پی دستور و پیگیریهای شهردار اهواز، سازمان عمران شهرداری با سرعت اجرای عملیات تراش، روکش و آسفالت معابر را در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار داده و طی ۱۵ روز گذشته بخش قابل توجهی از این برنامهها به سرانجام رسیده است.
وی افزود: در این مدت، عملیات تراش و آسفالت رفت و برگشت خیابان شهید فاضلی، بلوار شریعتی حدفاصل خیابان شهید فاضلی تا خیابان رضوی، خیابان آزادگان حدفاصل خیابان نهجالبلاغه تا خیابان رضوی و خیابان نهجالبلاغه حدفاصل بلوار شریعتی تا پل هفتم در محله عامری اجرا شده است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اهواز ادامه داد: عملیات آسفالت خیابان شهدا، روکش آسفالت خیابان طلعت و آسفالت خیابان نهضت در کوی مدرس (خروسی) نیز به پایان رسیده و این معابر برای استفاده شهروندان آماده بهرهبرداری است.
کرمزاده با تأکید بر تداوم نهضت آسفالت در سطح شهر گفت: سازمان عمران شهرداری اهواز با هدف ارتقای کیفیت معابر، افزایش ایمنی، بهبود عبور و مرور و جلب رضایت شهروندان، اجرای عملیات آسفالت در سایر مناطق شهر را نیز بهصورت مستمر دنبال میکند.