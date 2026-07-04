شبکه آموزش همزمان با هفته وداع و تشییع رهبر شهید، با پخش ۱۲ مستند ویژه، ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و مجاهدت‌های ایشان را برای مخاطبان روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند‌های «خانه امین»، «شهید سرمد»، «آقاجان» و «در میان ایل» از امروز تا سه‌شنبه ۱۶ تیر هر روز ساعت ۶:۳۰ پخش می شود.

همچنین مجموعه مستند‌ «آن او» از ۱۳ تا ۱۵ تیر ساعت ۱۱:۳۵، روایت زنان، دانشجویان و فعالان جهادی از ارتباط معنوی با رهبر شهید را به تصویر می‌کشد.

دوشنبه ۱۵ تیر، مستند‌های «غیررسمی ۵» و «غیررسمی ۳» به‌ترتیب ساعت‌های ۱۴ و ۱۶، دیدار‌های رهبر شهید با فعالان جهادی و فعالان علم و فناوری را روایت می‌کنند. در ادامه، مستند‌های «در لباس سربازی» ساعت ۱۶، «راز هرمز» ساعت ۱۶:۴۵، «پرچمداران» ساعت ۱۷:۳۰، «تغییر مأموریت» ساعت ۲۲ و «هزار و یک انقلاب» ساعت ۲۳ پخش می‌شوند.

همچنین مستند «زندگی اینجاست» پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۹ صبح با نگاهی به زندگی مرحوم آیت‌الله حاج سیدجواد خامنه‌ای (ره) پخش خواهد شد و مستند «روزی که با تو بوده‌ام» جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۸ با روایت دیدار‌های مردمی و دلدادگی مردم به رهبر شهید پخش می شود.