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شبکه آموزش همزمان با هفته وداع و تشییع رهبر شهید، با پخش ۱۲ مستند ویژه، ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و مجاهدتهای ایشان را برای مخاطبان روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستندهای «خانه امین»، «شهید سرمد»، «آقاجان» و «در میان ایل» از امروز تا سهشنبه ۱۶ تیر هر روز ساعت ۶:۳۰ پخش می شود.
همچنین مجموعه مستند «آن او» از ۱۳ تا ۱۵ تیر ساعت ۱۱:۳۵، روایت زنان، دانشجویان و فعالان جهادی از ارتباط معنوی با رهبر شهید را به تصویر میکشد.
دوشنبه ۱۵ تیر، مستندهای «غیررسمی ۵» و «غیررسمی ۳» بهترتیب ساعتهای ۱۴ و ۱۶، دیدارهای رهبر شهید با فعالان جهادی و فعالان علم و فناوری را روایت میکنند. در ادامه، مستندهای «در لباس سربازی» ساعت ۱۶، «راز هرمز» ساعت ۱۶:۴۵، «پرچمداران» ساعت ۱۷:۳۰، «تغییر مأموریت» ساعت ۲۲ و «هزار و یک انقلاب» ساعت ۲۳ پخش میشوند.
همچنین مستند «زندگی اینجاست» پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۹ صبح با نگاهی به زندگی مرحوم آیتالله حاج سیدجواد خامنهای (ره) پخش خواهد شد و مستند «روزی که با تو بودهام» جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۸ با روایت دیدارهای مردمی و دلدادگی مردم به رهبر شهید پخش می شود.