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کمیته اطلاعرسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم در اطلاعیهای، زمان، مسیر و جزئیات برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کمیته اطلاعرسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۵ صبح با اقامه نماز بر پیکر مطهر در صحن مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، پس از اقامه نماز، آیین تشییع به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود و مردم قم و زائران از سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند یافت.
در این اطلاعیه با اشاره به جایگاه شهادت به عنوان اوج رستگاری و راه هدایت امت اسلامی، از حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم به عنوان نمادی از عشق، وفاداری و ارادت به رهبر شهید انقلاب یاد شده است.
کمیته اطلاعرسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب همچنین اعلام کرد مسئولان استان قم با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و گروههای مردمی، همه ظرفیتهای خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفتهاند.