به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد روز شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اجرای مراسم تشییع رهبر شهید بر عهده سپاه امام رضا (ع) است و شهرداری مسئولیت پشتیبانی و خدمات شهری را بر عهده دارد.

محمدرضا قلندر شریف افزود: ستاد برگزاری مراسم تشییع در خراسان رضوی به ریاست استاندار و با هفت کارگروه و ۳۲ کمیته تشکیل شده است که شهرداری مسئولیت کمیته خدمات شهری را بر عهده دارد. در شهرداری مشهد نیز ستاد ویژه‌ای با ۹ کمیته تخصصی تشکیل شده و جلسات به صورت مستمر برگزار می‌شود.

فضاسازی شهر مشهد و نمایش تصاویر مرتبط

جاوید کیانی معاون فرهنگی شهردار مشهد نیز گفت: فضاسازی شهر مشهد با هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری انجام شده و تصویر مرتبط در سطح شهر به نمایش در آمده است و پویش «هر خانه یک حسینیه» نیز با هماهنگی امور مساجد آغاز شده است.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد نیز گفت: برنامه‌ریزی لازم برای سرویس دهی در مسیر مراسم تشییع رهبر شهید صورت گرفته و مردم از سطح شهر به چهار مسیر ورودی به حرم مطهر از میدان فردوسی به سمت حرم از میدان فجر، تقاطع مصلی و پایانه مسافربری حرم تا حرم مطهر رضوی هدایت خواهند شد.

پوریا محمدیان افزود: از میدان پرواز در بلوار فرودگاه مشهد تا میدان ۱۵ خرداد نیز سرویس‌دهی پیش‌بینی شده است، البته سرویس‌دهی متناسب با محدودیت‌ها انجام خواهد شد و خطوط قطارشهری نیز به صورت کامل فعال و سرویس دهی ناوگان اتوبوس‌رانی و قطارشهری رایگان و در صورت نیاز سرویس‌دهی ۲۴ ساعته خواهد بود.

وی ادامه داد: برای پارک خودرو‌های شخصی نیز تمهیداتی صورت گرفته است.

حضور نیرو‌های خدمات شهری در تمام مسیر تشییع

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز گفت: در تمام مسیر تشییع رهبر، نیرو‌های خدمات شهری حضور خواهند داشت و خدمات لازم ارائه خواهد شد و افزون بر ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در روز‌های اخیر خریداری شده و تعداد سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر در این ایام به ۵۰۰ چشمه افزایش می‌یابد.

مهدی یعقوبی افزود: با اینکه دستگاه‌های مه‌پاش نیز برای مراسم تشییع آماده شده است نیرو‌های آتش‌نشانی نیز در بحث تامین ایمنی مسیر در این روز‌ها در آماده باش هستند و در جمعیت حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: در حوزه اسکان وظیفه‌ای نداریم، اما بوستان زائرپذیر غدیر به صورت کامل آماده سازی شده و تعدادی از بوستان‌های مناسب نیز برای اسکان اضطراری آماده شده است.

یعقوبی گفت: فروشگاه‌های ارزاق شهرداری و نانوایی‌های در اختیار نیز در آماده باش خواهند بود و ارزاق مورد نیاز تامین شده است.

طبق اعلام سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی، مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت از بلوار فرودگاه تا حرم مطهر رضوی تعیین شده، با این حال زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهدا از عراق، عامل تعیین‌کننده‌ای در اتخاذ تصمیم نهایی درباره نقطه آغاز مراسم است و احتمال تغییر در مبدا تشییع وجود دارد.