مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در آستانه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید اصلاح و بهسازی روشنایی معابر منتهی به حرم مطهر توسط اکیپ‌های روشنایی منطقه برق چهاردانگه با موفقیت انجام شد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمودی در ادامه افزود: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی، اصلاح نواقص احتمالی شبکه و سیستم روشنایی، تسهیل تردد و تأمین روشنایی مطلوب برای زائران و اماکن تعیین‌شده برای استقرار شرکت‌کنندگان در مراسم، در کمترین زمان ممکن اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تأکید کرد: خدمت‌رسانی پایدار و تأمین برق مطمئن در تمامی بخش‌های مرتبط با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با آمادگی کامل اکیپ‌های عملیاتی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.