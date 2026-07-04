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همزمان با تردد زائران قائد شهید امت از محورهای ارتباطی استان یزد، ۵۰ موکب مردمی در شهرهای واقع در مسیرهای منتهی به قم، تهران و مشهد فعالیت خود را برای خدمترسانی و پذیرایی از زائران آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استاندار یزد گفت: ۵۰ موکب مردمی در شهرهای مختلف استان یزد که در مسیر تردد زائران قرار دارند، با مشارکت گروههای مردمی، خدماترسانی به زائران را آغاز کردهاند.
بابایی در جریان بازدید از موکبهای مستقر در زارچ، اشکذر و شاهدیه، افزود: با همکاری گروههای مختلف مردمی، همه ظرفیتهای استان یزد برای تأمین رفاه، اسکان و پذیرایی از زائرانی که از استان یزد عبور میکنند، به کار گرفته شده است.
وی با قدردانی از مشارکت نیروهای مردمی و دستگاههای خدماترسان، بر استمرار خدماترسانی به زائران تا پایان موج سفرها تأکید کرد.
همچنین شهردار یزد از استقرار ۲۵ موکب از سوی شهرداری یزد در منطقه ۴ تهران خبر داد و گفت: این موکبها با هدف ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی به زائران امام شهید در پایتخت برپا شدهاند.
محیالدینی افزود: شهرداری یزد با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جهادی و مردمی، تلاش کرده است خدمات مناسبی به زائران در مسیر عزیمت به آیینهای بزرگداشت قائد شهید امت ارائه کند.