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رئیس جهاددانشگاهی استان قم گفت: جهاددانشگاهی قم با ایفای نقش در حوزه روایتگری رسانهای، افکارسنجی، فعالیتهای فرهنگی و میزبانی از جهادگران سراسر کشور، در برگزاری این مراسم مشارکت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رضا طباطبایی قمی گفت: جهاددانشگاهی از مهمترین نهادهای انقلابی بود که در ۹ اسفندماه مهمترین حامی و هادی خود یعنی حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی را از دست داد و در این مدت نیز در سوگ آن رهبر فرزانه به سر برده است.
وی با بیان اینکه در استان قم اعم از سازمانهای دولتی، عمومی غیر دولتی و نظامی و انتظامی و خصوصی برنامه گستردهای را در قالب کمیته برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در دست اقدام دارند که جهاددانشگاهی قم نیز در این کارگروه به عنوان ناظر حضور دارد افزود: جهاددانشگاهی قم در این مراسم دو نقش ویژه را به عهده دارد که بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته یکی از بزرگترین مراسمات تشییع در تاریخ خواهد بود. برگزاری این برنامه با این عظمت نیازمند همکاری ویژهای است که در بستر استان در حال شکل گیری است و جهاددانشگاهی نیز در این حرکت مهم نقش آفرین خواهد بود.
طباطبایی قمی اظهارکرد: یکی از نقشهای مهم جهاددانشگاهی در این مراسم، وظیفه مهم و خطیر و تاریخی روایتگری است که با استفاده از دو بازوی مهم رسانهای کشور یعنی خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا این ماموریت را در قالبهای مختلف اجرا میکند. حضور عکاسان برجسته این دو رسانه در قم و تمهیدات میزبانی و برنامه ریزی حضور آنها از دیگر اقدامات این واحد در این مراسم است.
وی گفت: همچنین مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی که یکی از بزرگترین مراکز افکار سنجی کشور به شمار میرود در آیین تشییع نقش رصد و نظارت و بازخوردگیری را در کمیته ارزیابی این مراسم به عهده دارد.
رئیس جهاددانشگاهی قم بیان کرد: از امروز، شنبه نیز با استفاده از ظرفیت دانشجویی استان کارگاهی با حضور جوانان فرهیخته و هنرمند و متعهد ویژه واقعه نگاری و روایتگری و تاریخ شفاهی برای ثبت این واقعه بزرگ وتاریخی به همت جهاددانشگاهی استان برگزار میشود.
وی از برگزاری برنامه اسکان جهادگران جهاددانشگاهی سراسر کشور در استان قم خبر داد و گفت: جهاددانشگاهی قم میزبان جهادگرانی است که از سطح کشور برای حضور در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر انقلاب به قم سفر میکنند. در این راستا در روزهای اخیر تمهیدات ویژه اسکان این همکاران در قم فراهم شده است.
وی از برگزاری برنامههای متعدد فرهنگی توسط جهاددانشگاهی ویژه تشییع پیکر رهبر شهید در قم خبر داد و تصریح کرد: جهاددانشگاهی در سطح کشور و به ویژه در قم، تهران و مشهد برنامههای بسیاری برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در نظر گرفته است که با همیاری و همکاری جهادگران، سعی داریم برنامه وداع با رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی در عالیترین شکل ممکن برگزار شود و پیامی مهم و گویا برای همه مستکبران عالم است که این ملت دست از امامت و سلسله امامت امت نخواهد کشید.