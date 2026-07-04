به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در حالی که غبار اندوه بر چهره‌ی «دارالمؤمنین» نشسته است، مردم با حضور در میادین اصلی شهر، داغ فقدان رهبر شهیدشان را به بستری برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب تبدیل کرده‌اند.



در این میان، آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند، اراده‌ی پولادین شرکت‌کنندگان بود. یکی از شهروندان در حاشیه این حضور باشکوه گفت: «ما امروز تنها برای عزاداری نیامده‌ایم؛ ما آمده‌ایم تا فریاد بزنیم که تا آخرین نفس پای انقلاب ایستاده‌ایم. رهبر ما در قلب ماست و ما پشتیبان آرمان‌های امام شهید خواهیم بود.»



