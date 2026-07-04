پایبندی به اصول استکبارستیزی در همه سطوح؛
پرهیز از عرضه کالاهای صهیونیستی در مراسم بدرقه رهبر شهید
با توجه به ماهیت استکبارستیزانه رهبر شهید و لزوم حفظ شعائر و ارزشهای دینی، هرگونه استفاده از محصولات شرکتهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حمایت از رژیم صهیونیستی نقش دارند، در مراسم بدرقه رهبر شهید پرهیز شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسوول کارگروه تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت عرضه و استفاده از کالاهای با نشانهای تجاری آمریکایی و شرکتهای همسو با رژیم صهیونیستی در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب خبر داد.
حجتالاسلام سجاد افشینفر با تأکید بر لزوم پایبندی به اصول استکبارستیزی در همه سطوح، گفت: با توجه به ماهیت استکبارستیزانه رهبر شهید و قائد جهان اسلام و لزوم حفظ شعائر و ارزشهای دینی، هرگونه استفاده از محصولات شرکتهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حمایت از رژیم صهیونیستی نقش دارند، در این مراسمها ممنوع است.
او افزود: بر همین اساس، عرضه و پذیرایی با محصولاتی نظیر آبمعدنیهای «آکوفینا»، «دسانی» و «پیورلایف»، همچنین انواع نوشابههای گازدار شامل «کوکاکولا»، «پپسی»، «اسپرایت»، «سونآپ»، «فانتا»، «میراندا» و «کانادا درای» و نیز برندهای قهوه «جاکوبز» و «نسکافه» و شیر «دنت» در این تجمعات اکیداً ممنوع شده است.
مسئول کارگروه تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، این اقدام را گامی برای ترویج فرهنگ «اقتصاد مقاومتی» و حمایت عملی از مردم مظلوم فلسطین دانست و گفت: فعالان عرصه فرهنگی و هیئتهای مذهبی باید با حساسیت نسبت به منشأ تولید کالاها، از ترویج برندهای وابسته به نظام سلطه در مراسمهای منتسب به جریان مقاومت پرهیز کنند.
افشینفر افزود: هدف از این تصمیم، ایجاد همبستگی بیشتر میان آحاد مردم با آرمانهای مقاومت و قطع شریانهای مالی حامیان رژیم اشغالگر قدس است و انتظار میرود همه دستاندرکاران برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید نسبت به رعایت این ضوابط اهتمام جدی داشته باشند.